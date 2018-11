Algérie: Présentation de deux publications sur la Sûreté nationale et sa relation avec la société et l'information sécuritaire

Deux (2) nouvelles publications sur la Sûreté nationale et sa relation avec la société et l'information sécuritaire ont été présentées, mercredi à l'Ecole supérieure de police d'Alger.

Le commissaire principal à la retraite, Aissa Gasmi a affirmé, à cet effet, que l'ouvrage qu'il vient de publier sous le titre "Sûreté nationale: Défis et Enjeux", englobe des "analyses objectives etscientifiques sur la relation de la Sûreté nationale avec la société, ainsi que le rôle du citoyen et de tous les acteurs de la société civile dans la garantie de la sécurité, de la sérénité et de la stabilité".

Contribuant à l'enrichissement de la bibliothèque centrale de la Sûreté nationale avec cinq (5) autres ouvrages évoquant essentiellement sa carrière professionnelle, son expérience au sein de ce corps et l'histoire de la création de la police algérienne, M. Gasmi a précisé que cette nouvelle publication abordait "les défis auxquels est confrontée l'Algérie en matière de sécurité et de stabilité, compte tenu de toutes les formes de criminalité à travers le monde".

Ce nouvel ouvrage porte également sur les raisons de la propagation de certaines formes du crime transfrontalier, commandités par "des organisations internationales criminelles" dont le trafic de drogues et d'armes, le terrorisme, le blanchiment d'argent et la nouvelle criminalité notamment la cybercriminalité", a ajouté le même responsable.

L'écrivain adresse, à travers cette nouvelle oeuvre, des messages aux pouvoirs publics dans lesquels il les invite à "réfléchir à la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes", exhortant par la même le citoyen en tant que "principal partenaire dans la garantie de la sécurité et de la stabilité, à contribuer sérieusement à la protection de la société contre tous types de crime".

Pour sa part, la journaliste, Karima Abbad a affirmé que son nouvel ouvrage intitulé "L'information sécuritaire", présenté dernièrement au SILA, se veut "une référence de base pour les chercheurs dans la préparation de leurs projets académiques ou scientifiques".

Mme Abbad a dit qu'elle s'est référée, lors de l'écriture, à "des sources et informations sûres tirées de son expérience sur le terrain, en côtoyant les services de la sûreté nationale". Elle a réussi ainsi, a-t-elle ajouté, à écrire "un livre utile sur des bases scientifiques".

Le livre, composé de 272 pages, divisés en quatre (4) chapitres théoriques et pratiques, évoque l'importance de l'information sécuritaire, les méthodes de rédaction des sujets relatifs à la sécurité et de réalisation des enquêtes de presse, outre les objectifs, les caractéristiques et les règles régissant le cadre professionnel, éthique et réglementaire de l'information sécuritaire.

Le Directeur du Musée central de la police, le Contrôleur de police Abdelkrim Chawki a souligné l'importance d'enrichir la bibliothèque avec ce type de publications qui mettent en avant le rôle de la sûreté nationale dans la société au profit des générations montantes, encourageant ainsi les étudiants à investir ce créneau, à travers l'écriture ou la lecture.