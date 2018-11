Algérie: Oran - Premier festival international de la gastronomie du 21 au 24 novembre

Oran — Le premier festival international de la gastronomie sera organisée du 21 au 24 novembre en cours à Oran, a t-on appris mercredi du président du Club des artisans boulangers de la wilaya.

Au total 30 wilayas et six pays étrangers, à savoir le Mali, la Turquie, la Tunisie, le Maroc, l'Egypte et la Syrie ont confirmé leur participation à cette première édition du festival international de la gastronomie qui sera marquée par la tenue de plusieurs concours culinaires, a indiqué Fouzi Baïche lors d'une conférence de presse, annonçant que ce rendez-vous international coïncidant avec la célébration du Mawlid Ennabaoui, promet "beaucoup de surprises".

Quarante candidats dont 34 Algériens et 6 étrangers prennent part à ces concours culinaires qui mettront en compétition notamment les meilleurs en boulangerie, en pâtisserie-chocolaterie, en gâteaux traditionnels et plats traditionnels et universels, ont expliqué les organisateurs, ajoutant que ces compétiteurs seront mis à contribution devant un jury composé de chefs cuisiniers étoilés nationaux et étrangers émérites.

Il s'agit, entre autres, de l'ambassadeur des Cuisiniers arabes (2017-2018), Mustapha Bensaadi et de l'ambassadrice de la cuisine algérienne, Mokhtaria Rezki et autres chefs cuisiniers de rang international, a t-on annoncé de même source, soulignant que l'objectif de cette manifestation est de mettre en valeur l'art culinaire algérien.

Le programme du festival international de la gastronomie prévoit des séances de formation au profit des jeunes pour leur apprendre l'art culinaire algérien riche et divers, ainsi que la cuisine universelle, selon les organisateurs, faisant savoir que les lauréats bénéficieront d'une formation à l'étranger qui sera prise en charge par certains sponsors.

Au menu de cet évènement, figurent en bonne place des séances de dégustation, ont assuré également les organisateurs .

Le représentant de la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Oran, Lies Hadjidj, a indiqué que ce rendez-vous vient à point nommé pour "mettre en valeur notre patrimoine culinaire et ne fait que renforcer la destination 'Algérie, à travers la promotion du secteur du tourisme à Oran, ville accueillante et qui prépare activement les jeux méditerranéens 2021".