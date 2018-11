Algérie: Solidarité-Peuple sahraoui - L'APN prend part à la 43ème Conférence de l'EUCOCO à Madrid

Alger — Une délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN) prend part aux travaux de la de la 43ème Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO), prévus les 16 et 17 novembre dans la capitale espagnole Madrid.

Cette conférence sera "une opportunité pour exiger l'application de l'arrêt de la Cour européenne de justice l'Union européenne (UE) concernant l'exploitation des ressources naturelles au Sahara Occidental", a indiqué, mercredi, un communiqué de l'APN.

"Il s'agit de renforcer toutes les initiatives politiques des différentes forces politiques, sociales et syndicales qui sont en faveur de cette solution, conformément au Droit international et tout en oeuvrant afin d'imposer une nouvelle politique qui respecte la légitimité et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".

La délégation qui participe à cette Conférence, est composée du président de la de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Abdelhamid Si Afif et de la présidente du Groupe d'amitié de fraternité parlementaire "Algérie-Sahara Occidental", Saida Brahim Bounab, ainsi que les députés, Mohamed Moussaoudja, Djamel Madi, Sid Ahmed Abiri et Noureddine Belmeddah.