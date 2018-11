Maroc: Commémoration du 63ème anniversaire des Trois glorieuses

Une riche programmation sera déroulée du 16 au 18 novembre

Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération (HCAR) prévoit un programme riche en activités culturelles et instructives pour la commémoration du 63ème anniversaire des Trois glorieuses, qui sera célébré du 16 au 18 novembre dans l'ensemble du territoire marocain.

En effet, la célébration de cet événement historique national revêt un caractère particulier cette année étant donné qu'elle intervient dans une conjoncture de mobilisation et de vigilance continue autour de la première cause nationale, au lendemain du discours historique de S.M le Roi Mohammed VI prononcé à l'occasion du 43ème anniversaire de la Marche Verte, indique un communiqué du HCAR.

Au programme des Trois glorieuses, à savoir la fête du Retour, la fête de la Renaissance et la fête de l'Indépendance, qui symbolisent le triomphe de la volonté du Trône et du peuple dans la lutte nationale pour la liberté, l'indépendance et l'unité, figurent des journées éducatives qui se tiendront en collaboration avec l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Rabat-Salé-Kénitra, le 16 novembre à la Place du 16 Novembre à proximité du Mausolée Mohammed V, au profit des jeunes et des élèves des établissements scolaires, outre une exposition de photographies historiques et des publications du Haut-commissariat.

Une conférence sera également organisée à Casablanca, sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI en coopération avec l'Académie du Royaume du Maroc sous le thème : "La réalité des résistances et du mouvement national entre mémoire et histoire", en plus du lancement du 1er Forum cinématographique placé sous le signe "Le cinéma et la résistance", en collaboration avec l'arrondissement de Hay Mohammadi, au complexe "Le mirage".

Au menu de cette célébration figurent aussi une visite au Mausolée Mohammed V pour se recueillir sur les tombes des deux regrettés Souverains Feu S.M Mohammed V et son compagnon de lutte Feu S.M Hassan II ainsi que l'ouverture de la Mémoire historique de la résistance et de la libération à Tifelt.

La programmation spéciale pour la commémoration de cet anniversaire comprend aussi un meeting qui réunira une pléiade de personnalités politiques et d'acteurs de la société civile pour présenter des témoignages mettant en avant l'importance de cet événement et revisitant les pages rayonnantes de l'histoire du Maroc, riche en épopées et en combats héroïques menés par le Trône et le peuple pour la défense des constantes nationales et la lutte pour la liberté et l'indépendance.

Un hommage sera également rendu à plusieurs anciens résistants et membres de l'Armée de libération en reconnaissance des actions louables qu'ils ont accomplies en faveur de la liberté et de l'intégrité du Royaume.