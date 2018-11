Congo-Kinshasa: Ebola - De nouveaux cas signalés à Butembo

Photo: UNMEER / Martine Perret

Aboutir à zéro cas d’Ebola

Trois mois après le début de l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu et Ituri, l'épicentre s'est déplacé du petit village de Mangina, où les premiers cas ont été signalés, vers la ville de Béni. De nouveaux cas ont également été signalés dans la ville de Butembo qui s'est équipée d'un centre de traitement afin de prendre en charge les malades. Avec plus de 300 cas enregistrés et de nombreux décès, l'épidémie continue de se propager dans la région.

MSF poursuit ses activités au sein de la riposte et étudie les moyens d'élargir son soutien au ministère de la Santé autour des piliers de la réponse. Prise en charge des patients, vaccination, prévention et le contrôle des infections, suivi épidémiologique et investigation des alertes.

L'un des principaux enjeux pour les équipes d'intervention reste l'engagement des communautés pour endiguer la propagation de l'épidémie: Ebola est une maladie dont la nature et la dynamique sont souvent mal comprises par les populations et il peut exister une méfiance importante qui ralentit l'efficacité de la riposte.

Les témoignages collectés auprès du personnel de santé, mais aussi des patients dont la guérison a été permise dans un Centre de traitement, permettent une immersion au sein des équipes de prise en charge des malades. Parmi eux, Aline.

Aline vit avec son mari et ses 4 enfants dans la ville de Mangina, au Nord Kivu quand elle se rend au chevet de sa mère qui avait contracté la maladie d'Ebola. Quelques jours plus tard, elle commence à souffrir des mêmes symptômes. Admise dans le Centre de Traitement d'Ebola de Mangina quelques jours plus tard, Aline y restera suffisamment longtemps pour vaincre la maladie. Aujourd'hui, avec les autres patients guéris, Aline travaille à Mangina, accompagne les familles et les proches des patients pour sensibiliser les communautés aux premiers signes de la maladie et à la nécessité de se signaler et être pris en charge.