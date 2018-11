Congo-Kinshasa: Enjeux de l'heure et équipe de Campagne - Seth Kikuni éventre le boa !

Face à la presse congolaise, le Candidat indépendant à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, Seth Kikuni Masudi, s'est prononcé sur l'état du processus électoral, des enjeux de l'heure, de la mésaventure récente de l'Opposition à Genève, cela avant de fixer l'opinion sur la présentation de son équipe qui va battre campagne pour lui, avec l'espoir de briguer la magistrature suprême.

Dans un point de presse organisé dans une des places huppées située dans la commune de la Gombe, celui qui se considère comme Candidat de la Rupture, a saisi l'opportunité pour éventrer le boa sur tous les sujets qui tiennent à cœur la population RD Congolaise dans son ensemble. Ainsi, il a dévoilé l'itinéraire de sa campagne électorale ainsi que le montant du budget consacré en vue de sa réalisation.

A tout dire, Seth Kikuni Masudi n'a rien esquivé. Il a estimé d'entrée de jeu que toute son équipe de l'UFM, s'est bien préparée pour affronter les joutes électorales qui s'annoncent très agitées pour beaucoup. Concernant le processus électoral, à en croire le Candidat Kikuni Masudi, ces dernières semaines lui ont permis d'initier plusieurs concertations avec les institutions tant nationales qu'internationales, pour justement, tenter de trouver des solutions appropriées pouvant permettre d'avoir des élections libres, crédibles et transparentes. Hélas ! Admet-il, beaucoup de points ne cessent de diviser et risqueraient de compromettre la suite des évènements. «Pendant nos concertations, nous avons eu l'occasion d'échanger avec les différents acteurs de la communauté internationale et, au regard du constat, il ressort clairement jusqu'à ce jour que la Communauté internationale se félicite de la comédie orchestrée par le régime en place, avec la désignation d'un figurant dauphin», a regretté Seth Kikuni.

Pour lui, il affirme haut et fort, que la réunion organisée entre les Candidats présidents de la République et les ambassadeurs de l'UE ont démontré clairement l'arrogance de la diplomatie occidentale. «Cette diplomatie nous a administré des leçons avec des positions figées au lieu d'engager un échange franc sur les questions qui fâchent», a ajouté Seth Kikuni, devant une presse attentive.

Dans un autre chapitre, celui qui se réclame Candidat de la rupture, en appelle à la vigilance de la nation, surtout suite à la récente nomination de Peter Pham, fervent défenseur de la balkanisation du Congo, comme envoyé spécial des Etats-Unis dans la région des grands lacs. Dans cette logique, le Président de l'UFM a qualifié des mésaventures la rencontre tenue à Genève par quelques leaders de l'Opposition.

Interpellation

En parlant de la tenue des élections, le Candidat à la présidentielle à venir, réitère sa position quant à l'usage de la Machine à voter, de nettoyage du fichier électoral accusé de corrompu, et surtout à la transparence de l'organe habilité à organiser des élections en RDC. « Nous sommes pour l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées. Mais, compte tenu des divergences persistantes entre la CENI et la classe politique sur certains préalables, nous appelons la CENI et le Gouvernement à revenir à la raison afin de résoudre ces problèmes pendant qu'il est encore temps », a-t-il interpellé. "Si la CENI s'obstine à utiliser la MAV, alors que le peuple ne sait d'ailleurs pas s'en servir, nous craignons que parmi ce même peuple s'improvisent quelques maladroits qui vont compromettre tout le processus", a-t-il ajouté lors de ce point de presse.

Team et Budget

Le Président du mouvement l'UFM, a annoncé par ailleurs sa première sortie de campagne électorale, qui va s'effectuer incessamment dans la ville martyre de Béni. Le tournage de 6 spots publicitaires et animations, 3 chansons populaires vont accompagner son équipe de campagne électorale. Sans dire exactement le montant prévu pour la Campagne, Seth Kikuni a laissé entendre qu'ils feront tout pour moins dépenser et maximiser ses chances pour la victoire finale. Il prône pour l'autofinancement de la campagne électorale. «Jusque-là nous avons dépensé 222.000 USD, et nous avons déjà estimé combien nous coûtera la campagne et nous sommes prêts et détermines à dépenser et déployer ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs, a-t-il dit lors de ce point de presse.