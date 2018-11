Congo-Kinshasa: Lancement officiel de deux prix "Antoine Gizenga" - Dovel Mpango loue l'initiative !

Comme prévue, la "Fondation Wajenzi", fidèle à sa triple mission, celles de rassembler, bâtir ensemble et faire prospérer, a, sans perdre beaucoup de temps, procédé au lancement officiel de deux prix "Antoine Gizenga", afin de récompenser tout congolais œuvrant pour une démocratie véritable.

A cet effet, l'évènement gigantesque qu'ont organisé les enfants du Patriarche Antoine Gizenga, ayant pour but, d'une part, à l'immortaliser et, de l'autre, à l'honorer de son vivant, s'est tenu le mardi 13 janvier dernier, à Kinshasa. Une poignée de personnes avait pris part à ce grand rendez-vous, et nombreux ont loué l'initiative de la "Fondation Wajenzi". C'est le cas de Dovel Mpango, l'un des fidèles collaborateurs et compagnon de lutte de Patrice Lumumba qui, pour sa part, n'a pas voulu garder sa satisfaction pour lui tout seul.

«Je suis un des fidèles collaborateurs du Patriarche Antoine Gizenga, je suis très content, et une si belle initiative pour moi me va droit au cœur», a lâché Dovel Mpango, d'entrée de jeu. Avant de renchérir : "Je suis dans la joie de voir que cette cérémonie a rehaussé encore la vraie image du Patriarche, elle va permettre de pérenniser son image, et de continuer à redorer le blason", a-t-il poursuivi. A en croire Dovel Mpango, l'initiative de la Fondation Wajenzi est largement encourageante, d'autant plus que le Patriarche mérite d'être immortalisé pendant qu'il est encore vivant. «Cette initiative de ses propres enfants ne peut qu'être encouragée et nous espérons qu'avec le lancement qui a eu lieu aujourd'hui, et la concrétisation qui va intervenir le 5 octobre 2019, le jour de l'Anniversaire du Patriarche, cette-fois-là, l'image d'Antoine Gizenga ne sera jamais oubliée», a-t-il affirmé avec conviction.

Quoique les prix seront remis l'année prochaine, l'ancien vice-ministre de l'intérieur d'Antoine Gizenga, n'a pas manqué de saluer cette si belle volonté manifestée par les fils et filles biologiques du Patriarche. C'est ainsi qu'il a fait un clin d'œil à Mme Dorothée Gizenga, l'une des initiateurs de la Fondation Wajenzi et du prix "Antoine Gizenga". Il a fait le vœu de voir ce projet aboutir.

Dans le chapitre des témoignages, le collaborateur fidèle d'Antoine Gizenga a, parallèlement, passé en détail toutes les péripéties qui ont émaillé la vie de son formateur politique notamment, dans ses combats politiques qui ont permis l'accession de la RDC à l'indépendance, le 30 Juin 1960. «La lutte qu'il a menée, les déterminants de cette dernière pour un Congo fort, uni et prospère, telle est l'image que Gizenga laisse à la population. Cette image doit rester davantage », a-t-il insisté.

Pour Dovel Mpango, le Patriarche Gizenga, qui a su rester constant dans ses multiples prises de position, n'a jamais changé et n'a pas bougé d'un iota, jusqu'au point de léguer à la jeunesse une triple vision pour l'émergence de la RDC. «Dans ce pays, seul le pouvoir issu du peuple prime. La justice distributive et la répartition des richesses doivent primer. Le Congo ne doit pas être une forêt vierge où les gros arbres s'accaparent de toutes les eaux de la pluie, mais le Congo doit être comme un jardin botanique où toutes les plantes ont la chance d'être arrosées. La jeunesse doit se battre pour cela. L'auto-prise en charge, l'amour du travail, voilà ce que le Patriarche a légué à la jeunesse de ce pays», a conclu Dovel Mpango.