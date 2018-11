Soudan: Les Nations Unies soutiennent les efforts du Soudan pour réaliser la paix

Khartoum — Les Nations Unies ont renouvelé leur engagement d'appuyer les efforts du Soudan pour instaurer la paix et la stabilité dans les zones touchées par le conflit et de soutenir les efforts de la Commission du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réintégration DDR afin de mettre en œuvre ses programmes visant la sécurité et la stabilité dans ces zones.

La Coordonnatrice résidente des Nations Unies pour le Soudan Mme. Yobe Sun a affirmé lors de sa visite à la Commission DDR le soutien des Nations Unies à la Commission pour qu'elle joue son rôle d'intégration des ex-combattants et de la mise en œuvre de projets de sécurité et de stabilité. Elle a souligné l'importance du travail du DDR dans les programmes des anciens combattants dans l'intérêt d'une paix forte et durable, en particulier dans les zones qui sont revenues à la paix.

Pour sa part,le commissaire de la DDR Lt-Gen Salah Ettayeb Awad a déclaré que la réunion a discuté l'état d'avancement des travaux dans les différents programmes de la Commission , ce qui avait été mis en œuvre au passé et pour l'avenir, ajoutant que la coopération entre l'ONU et la Commission DDR est en faveur de la sécurité et la stabilité dans les différentes régions.