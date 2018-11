Congo-Kinshasa: CENI - Déploiement des Kits électoraux au Kwango et au Kwilu

Le Rapporteur de la Ceni, Jean-Pierre Kalamba, a procédé au déploiement de 36 camions de marque Kamaz dans les deux axes principaux des provinces de Kwango et de Kwilu. Le go a été donné mercredi 14 novembre 2018, à partir de la bifurcation entre Kenge et Maluku dans la Commune de la N'sele.

Les 36 véhicules de marque Kamaz dont 13 sont destinés à la Province de Kwango et 23 autres à celle du Kwilu. Ils ont transportés chacun des kits électoraux composés notamment, de 2.256 isoloirs, 4.642 encres indélébiles, de 2.256 kits des bureaux de vote et de dépouillement pour la province du Kwango ainsi que des machines à voter accompagnées des piles internes et externes, sans oublier les bulletins de vote et des supports de formation. Pour la province du Kwilu, 5.024 isoloirs, 5.024 Kits de bureau de vote et 10.338 encres indélébiles. Pour un poids total de 170 tonnes pour les deux provinces. En ce qui concerne les camions, il faut noter que 9 camions sont affectés dans la province du Kwilu et 4 à Kwango. Ces camions sont convoyés par 17 agents de la Ceni et 72 éléments de la Police Nationale Congolaise.

Conduits par les militaires et logisticiens de la Ceni, ces matériels seront aussi acheminés dans les sites additionnels à accès difficile notamment, dans les territoires de Mawanga, Panzi, Tembo et Kibunda.

Il faut noter que les matériels seront déployés dans les coins et recoins de ces provinces en vue de la tenue à la date des élections du 23 décembre 2018.

Après le go du déploiement de ces matériaux électoraux, le Rapporteur de la Ceni, qu'accompagnait le Questeur adjoint, a visité tour à tour la nouvelle antenne de la Ceni encore en construction à Maluku. Cette antenne pourra fonctionner indépendamment de celle de la N'sele. Le rapporteur de la Ceni, après cette visite, s'est rendu à la commune de Maluku où il s'est entretenu avec le bourgmestre adjoint. De cet entretien, le rapporteur l'a invité à accélérer la sensibilisation et l'éducation électorale.