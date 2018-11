Congo-Kinshasa: A Nkamba Nouvelle Jérusalem - CNSA - Olenghankoy en consultation chez Simon Kimbangu Kiangani

Tôt le matin d'hier, mercredi 14 novembre 2018, bravant la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa, Joseph Olenghankoy Mukundji, président du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral (CNSA) s'est rendu à la Cité sainte de Nkamba Jérusalem, siège de la représentation nationale et internationale de l'Eglise Kimbanguiste dans le Kongo Central.

L'objet de cette itinérance chez le Chef spirituel kimbanguiste, représentant légal de l'Eglise du Christ sur terre par son envoyé le prophète Simon Kimbangu s'inscrit dans la droite ligne des consultations engagées il y a peu avec les acteurs majeurs de la scène politique, socioprofessionnelle et religieuse en vue de la recherche d'un consensus autour des questions qui divisent encore la classe politique notamment, celles concernant la machine à voter, la décrispation politique, la relaxation des prisonniers dits emblématiques etc. Ceci, pour que l'accord de la Saint Sylvestre soit de stricte application et faciliter l'organisation des élections libres, crédibles, apaisées et inclusives. Il convient de rappeler que le tête-à-tête Olenghankoy et le numéro Un des Kimbanguistes est d'une importance capitale dans la mesure où ce dernier engrange, au sein de son église, un peloton des masses non moins négligeables qui constitue un coefficient électoral de taille tant à la présidentielle de 2018 qu'à la députation nationale et provinciale.

Comme d'aucuns le savent, l'Eglise Kimbanguiste a toujours prôné la paix dans toutes ses formes et les Kimbanguistes n'ont jamais cédé ni à la provocation, encore moins aux actes xénophobes. Car, estiment-ils, il est facile de casser, mais difficile de reconstruire. Tout compte fait, le président du CNSA, à la tête d'une forte délégation, accompagné du Rapporteur Valentin Vangi Ndungi a profité de cette belle opportunité lui offerte par le chef spirituel de l'Eglise Kimbanguiste pour sensibiliser les fervents fidèles kimbanguistes à cultiver la paix et l'amour pour construire avec assurance et détermination le Congo de demain.

C'est un message très prometteur et encourageant qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds ou d'une terre aride car, les interlocuteurs de Joseph Olenghankoy ont, inéluctablement, juré d'œuvrer pour la paix comme par le passé. De son côté, le chef spirituel qui a réservé un accueil chaleureux et plein d'enthousiasme à son hôte de marque a loué l'initiative salvatrice prise par le patron de l'organe régulateur de l'Accord de la Saint Sylvestre afin d'amener toutes les parties prenantes au processus électoral à la raison.