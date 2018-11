Congo-Kinshasa: Après des fructueux contacts en Namibie - Ramazani Shadary de retour à Kinshasa

C'est depuis hier, mercredi 14 novembre, qu'Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du FCC à la présidentielle et Secrétaire Permanent du Pprd, a regagné Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. A l'aéroport international de N'djili, il a été accueilli par une flopée de cadres et sympathisants tant du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie que du Front Commun pour le Congo, tous fiers du succès d'une mission à inscrire dans le cadre de la coopération sud-sud. Il revient donc de Windhoek en Namibie où il a déployé d'intenses activités pendant 48 heures.

Les échanges d'expériences entre le parti au pouvoir en Namibie, la SWAPO, créé comme mouvement de libération il y a 28 ans et le Pprd, créé également comme force politique de libération il y a 15 ans, ont été plus que positives. Tous les deux partis ont des profondes convergences idéologiques en tant que partis de gauche panafricaniste.

Après son arrivée, Ramazani Shadary a fait une visite de courtoisie mardi soir à l'ancien Président namibien, Sam Ujoma, Père fondateur de la République de Namibie. Le lendemain, soit le mercredi matin, il a eu un double entretien d'abord officiel puis en tête-à-tête avec le Président namibien, le Docteur Hage GEIGOB et Président en exercice de la SADC. Reçu en audience présidentielle, l'ancien VPM en charge de l'Intérieur et Sécurité a transmis les salutations du Chef de l'Etat, Joseph Kabila, à son homologue Namibien.

Par ailleurs, le processus électoral dont les avancées ont été saluées et les questions majeures d'intérêt commun entre le Pprd et la SWAPO et de la sous-région ont été passées au peigne fin par "ces personnalités" de deux partis frères dont les liens se sont consolidés au fil des années grâce au leadership éclairé de Joseph Kabila Kabange, continuateur de la vision de Feu Mzee Laurent-Désiré Kabila et les différents Présidents qui se sont succédés à la tête de la Namibie, aujourd'hui un pays modèle de démocratisation en Afrique dirigé par Hage GEIGOB. Puiser la sagesse à cette source panafricaniste était le leitmotiv de cette mission effectuée en terre namibienne par le Secrétaire Permanent du Pprd, en même temps candidat du FCC à la magistrature suprême. Entre ce candidat et la SADC, désormais le ciel est sans nuages, a indiqué une source diplomatique.

Programme de campagne imminent

D'après le calendrier électoral, d'ici neuf jours, la Commission Electorale Nationale et Indépendante lancera la campagne électorale pour les élections du 23 décembre. Sauf imprévu, c'est ce jeudi 15 novembre selon le communiqué signé dernièrement par Néhémie Mwilanya que le programme de campagne d'Emmanuel Ramazani Shadary devra être dévoilé. Possible mais pas certain, ce rendez-vous reste à inscrire dans les agendas.