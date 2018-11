Maroc: "We Could Be Heroes" de Hind Bensari en avant-première à Casablanca

Le film documentaire "We could be heroes" de la réalisatrice Hind Bensari a été projeté en avant-première, mardi soir, au Cinéma Ritz de Casablanca. Filmé par une équipe de tournage entièrement féminine, "We Could Be Heroes" retrace le combat du double médaillé d'or paralympique marocain Azzedine Nouiri pour la dignité et l'égalité des droits pour les personnes handicapées au Maroc.

La première mondiale du documentaire a eu lieu à Toronto au "Hot Docs International Documentary Festival", où le film a remporté le grand prix du meilleur documentaire international, une première pour un réalisateur africain. S'exprimant à cette occasion, la réalisatrice, Hind Bensari a fait savoir que ce documentaire de 70 minutes retrace l'histoire de deux amis handicapés, qui se connaissent depuis l'enfance et qui, malgré leur handicap, font tout pour avoir une vie normale, se battent chaque jour pour devenir meilleurs et réaliser leur rêve de participer aux Jeux paralympiques de Rio de 2016 et devenir champions de lancer du poids sur chaise.

Suivant le parcours d'Azzedine et Youssef de la ville de Safi à Rio, ce film a pour but de faire connaître au grand public ce champion hors pair qui représente le Maroc dans les grandes manifestations sportives internationales, a-t-elle dit, exprimant le vœu de voir ce documentaire mobiliser tous les Marocains pour donner aux champions handicapés la reconnaissance qu'ils méritent et l'opportunité de continuer à représenter dignement le Maroc à l'international.

Pour sa part, Nouiri a indiqué que l'idée de ce film est venue d'une proposition de la réalisatrice, qui a donné l'occasion au grand public de découvrir l'expérience et les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap dans leurs préparations pour parvenir au podium et défendre les couleurs nationales.

Tourné en trois ans entre Safi, Rabat et Rio de Janeiro, "We Could Be Heroes" tel un film de fiction se révèle avant tout comme un tendre voyage au centre de ce qui unit les personnes en situation de handicap: l'espoir pour un avenir meilleur.

Coproduit par la chaîne 2M, ce documentaire met la lumière sur la fraternité sincère et indéfectible de jeunes athlètes safiotes qui, sans moyens, ni formation professionnelle, ni porte-parole, ont pu réaliser leur rêve de s'imposer dans les grandes manifestations sportives internationales.