Madagascar: Jumbo Score - De nouveaux moyens de paiements numériques

La S2M lance de nouveaux moyens de paiements numériques.

La Société Malgache de Magasins (S2M) lance des moyens de paiements numériques. Pour ce premier lancement, deux outils utilisables dans tous les magasins Jumbo Score et Score de Madagascar, ont été présentés hier à Ankorondrano. « Il s'agit de deux cartes Jumbo. La Carte Premium postpayée avec laquelle, les achats effectués sont facturés à la fin de chaque mois. Par la suite, un délai de paiement de 15 jours est accordé au client. Cette offre est destinée aux entreprises. Ensuite, il y a la Carte classique prépayée qui est chargée au moment de la souscription et se recharge directement aux caisses centrales des magasins Jumbo Score et Score. Deux comptes peuvent être ouverts sur la carte classique prépayée. Un compte bon d'achat, lorsque le chargement de la carte est effectué par une société tierce ; ou bien un compte particulier, lorsque le chargement est effectué par le titulaire de la carte. Cette offre est destinée aux entreprises et aux particuliers », a expliqué Marc Scheffer, responsable marketing auprès de la S2M. D'après ses dires, l'avantage de ces moyens de paiements numériques concerne la simplification des achats et la sécurité.

Ibondacha. En parallèle avec ces deux cartes Jumbo, les enseignes Jumbo Score, Score et Supermaki proposent un dispositif d'émission de bons d'achat via SMS intitulé Ibondacha. « Ces bons d'achat peuvent être créés auprès des caisses centrales des magasins Jumbo Score et Score ou du service comptabilité. Pour cela, il suffit d'indiquer le numéro de téléphone du bénéficiaire, ainsi que le montant à créditer. Le SMS contenant le bon d'achat est émis sous la forme d'un code de sept chiffres dès réception du règlement effectué par l'émetteur. Les bons d'achat électroniques Ibondacha peuvent être utilisés plusieurs fois et sont valables dans tous les magasins Jumbo Score, Score et Supermaki dans la limite d'une année après leur émission », ont indiqué les promoteurs d'Ibondacha.