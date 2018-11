Soudan: Nahar examine la coopération agricole et animale avec la Turquie

- Le ministre d'État au ministère de l'agriculture et des forêts, Nahar Osman Nahar a discuté des accords de coopération dans le domaine d'animale et d'agriculture, entre le Soudan et la Turquie.

Nahar a souligné, mercredi lors d'une réunion à avec le Wali de l'Etat du Nord-Kordofan, Ahmed Haroun, l'importance de la coopération entre le Soudan et la Turquie, affirmant que la visite du président turc a représenté un élan fort pour cette coopération.

Il a indiqué l'importance d'étudier les trois accords signés entre les deux pays et avec un suivi rapproché de l'Etat du Nord-Kordofan, exprimant que son ministère est prêt à entrer en contact avec les États pour étudier et identifier les zones d'investissement.

Pour sa part, Haron a révélé sur les trois accords, y compris la coopération agricole et animale commune et les domaines proposés pour l'investissement turc dans ces domaines dans l'Etat, en pontant sur la formation d'un comité chargé de préparer des études préliminaires avant la visite du vice-président turc au Soudan dans les prochains jours, en particulier en ce qui concerne le développement des marchés des cultures, l'augmentation de la production et l'appui de l'exportation.