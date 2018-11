Sénégal: Irrégularités du fichier électoral, indisponibilité des cartes biométriques de la CEDEAO - Le FRN au ministère de l'interieur

La commission de communication du front de résistance national, (FRN) a tenu un point de presse hier, mercredi 14 novembre 2018 à Dakar pour dénoncer les irrégularités notées dans la mise en ligne du fichier électoral et l'indisponibilité des cartes biométriques de la CEDEAO.

En se basant sur l'article L48 du code électoral qui stimule que les partis politiques légalement constitués, ont un droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier qui comprend deux fichiers spécifiques tels que le fichier des électeurs établis sur le territoire national composé des civils et des militaires et paramilitaires, et le fichier spécial des sénégalais de l'extérieur, l'opposition compte se rendre ce jeudi, 15 novembre 2018 à 10h au ministère de l'intérieur pour vérifier ce qu'il en ait réellement du fichier électoral.

En effet, selon le FRN le fait que certaines personnes disposant de leurs cartes d'électeurs en bonne et due forme n'aient pas pu voter dans les bureaux de vote mentionnés sur leurs cartes, le fait que certaines personnes inscrites normalement pendant la période de révision des listes en 2017 aient reçu leurs cartes avec la mention «ne peut pas voter» entre autres irrégularités, portent à croire à l'existence de plusieurs fichiers ou, à moins que celui qui est mise en ligne n'est pas fiable.

Mansour Niasse, rapporteur du front précise : «Le bien fondé du front est d'avoir accès au fichier électoral, ce qui est une revendication légale.

Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que les tentatives de manipulation du ministère de l'intérieur, et du gouvernement à travers la mise en ligne du site censé représenté le fichier électoral ne passera pas.

Le site qui a été mis en ligne par le ministère de l'intérieur n'est pas le fichier électoral», a-t-il souligné. Et d'ajouter : «ce site présente plusieurs irrégularités parce que bon nombre de sénégalais se sont rendus sur ce site et ont vu leurs noms sur les listes alors que sur leurs cartes, il est écrit non inscrit» a-t-il souligné.

Le FRN exige ainsi la remise effective des cartes biométriques de la CEDEAO dont le nombre de demandeurs reste très élevés selon lui, tout en condamnant les graves incidents survenus à Paris, où des citoyens réclamant leurs cartes ont été molestés dans les locaux du consulat de France.

Le front informe par ailleurs qu'un site sera mis en ligne dès le 15 novembre 2018 pour participer au recensement des électeurs victimes d'injustice diverses d'ici le 24 février 2019 y compris les demandeurs de carte d'électeurs et permettre un suivi du vote en temps réel.