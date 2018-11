Sénégal: Ligue 1 (3e journée) - Teungueth/Jaraaf en vedette

En raison du match Guinée équatoriale-Sénégal de ce samedi 17 novembre, dans le cadre des éliminatoires de la Can 2019, la 3e journée de la Ligue 1 est avancée ce jeudi et demain vendredi avec en attraction la rencontre entre le champion en titre, le Jaraaf en retard à l'allumage et Teungueth Fc, leader après deux journées. Le duel entre Casa Sport et l'As Pikine prévu à Alassane Djigo est tout aussi attendue.

E n prévision au week-end international et le match Guinée Equatoriale-Sénégal à Bata, comptant pour la 5e journée, la ligue 1 a été avancée de deux jours. La 3e journée s'ouvre dés ce jeudi 15 novembre avec la rencontre Tengueth FC-Jaraaf.

Le match entre l'As Douanes et Mbour Petite côte ouvrira la ronde au stade Amadou Barry. Battus par Dakar Sacré Cœur lors de la dernière journée, les Gabelous (5e ) seront à la relance en accueillant au stade Amadou Barry, une équipe de Mbour Petite côte, soucieuse de sortir au plus vite de la zone rouge (12e , 2 points).

La rencontre entre le Teungueth Fc et Jaraaf de Dakar prévu au stade Ngalandou Diouf à Rufisque, constituera sans doute le choc phare au vu de la prestation des deux formations lors des précédentes journées.

Après deux succès d'affilée et une place de leader qu'ils se sont assurés, les Rufisquois doivent conforter leur place et prendre encore un peu plus d'avance sur leur dauphin, Génération FC qu'ils ne devancent qu'à la différence de buts (6 points+4).

Dans cet élan, ils doivent, devant leur public, sortir le grand jeu face au Jaraaf, champion en titre. Des «Vert et Blanc» qui voudront sans doute trouver finalement la bonne carburation après deux journées conclues avec un match nul et une défaite (11e, 1 point).

La journée se poursuivra demain vendredi au stade Alassane Djigo avec le duel As Pikine - Casa Sports qui promet encore d'être disputé.

Revigorés par un probant succès face aux champions en titre du Jaraaf (2-1), les promus Pikinois (4e ; 4 points), vont essayer d'enchainer par une victoire qui sera sans doute synonyme de podium.

Ce qui sera pas donné face à des Ziguinchorois soucieux d'enregistrer cette première victoire qui leur permettront de sortir de la zone rouge (13e, 1 points).

Dans les autres rencontres, le Ndiambour de Louga (6e, 3 points) se déplacera à Saint-Louis pour le premier derby du Nord qui l'opposera à la Linguère (10e ; 1 points).

Accrochée par le promus l'Us Gorée (1-1) au stade de Mbao, où elle a désormais élu domicile, l'équipe de Niary Tally (8e ;2 points) effectuera, quant à elle, le déplacement au stade Caroline où il va affronter le Stade de Mbour ( 9e ; 2 points).

Au même moment, l'autre promue, l'Union sportive goréenne (3e , 2 points) va accueillir au stade municipal de Mbao, l'équipe de Génération Foot, dauphin du TFC (6 points).

De son côté, la Sonacos, lanterne rouge, sera à la quête d'un premier point face à l'équipe de Dakar Sacré Cœur (7e, 3 points) qu'elle croise sur sa pelouse du stade Lamine Guèye.