Algérie: Les projets e-éducation et e-santé via le satellite Alcomsat-1 présentés à Adrar

Adrar — Les projets e-éducation et e-santé, utilisant les capacités du satellite algérien de télécommunications Alcomsat-1 dans les domaines de l'Education (e-éducation) et de la Santé (e-santé), ont été présentés jeudi à Adrar à l'occasion d'une visite de travail de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, dans cette wilaya du sud du pays.

Une démonstration de ce programme relatif aux projets e-éducation et e-santé via Alcomsat-1 a eu lieu en présence de Mme Faraoun et de la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, ainsi que de représentants du corps diplomatique agréé en Algérie.

Deux sites pilotes ont été choisis pour effectuer les premiers tests des projets e-éducation et e-santé, en l'occurrence l'école Othmane Ibn Afane et l'établissement public hospitalier 120 lits d'Adrar, qui tous deux ont pu être interconnectés avec des établissements similaires du nord du pays, et ce par la fourniture de services d'interconnexion à large bande VSAT pour des applications de télécommunications.

Les projets pilotes d'interconnexion via un réseau local, vise à relier pour ce qui est du e-éducation tous les établissements de l'éducation avec l'administration centrale, les élèves et leurs parents, de même pour l'e-santé qui permet de relier l'ensemble des acteurs de la santé à travers tout le territoire national, "avec la garantie de liaisons satellitaires de haute disponibilité et des applications de qualité au profit de l'ensemble des utilisateurs".

Par ailleurs, une convention relative au siège africain de la fibre optique sera signée lors d'une cérémonie qui verra également la signature de plusieurs autres conventions dans le domaine des télécommunications.

La journée de jeudi sera marquée aussi par la célébration du 30ème anniversaire de la proclamation de l'Etat de Palestine, qui verra l'émission d'un timbre postal commémorant cet évènement.