Sénégal: Condamnation de Karim Wade - «Les Nations unies annulent l'arrËt de la CREI

Le comité des droits de l'homme des Nations Unies vient de décider que «(... .) une procédure permettant une révision effective et substantielle de la déclaration de culpabilité (de Karim Wade) est exigée et doit permettre d'évaluer les éléments de preuve et de faits et non se borner à une révision limitée aux aspects de droit».

C'est ce qu'un des avocats de l'ancien ministre d'Etat, en exil présentement au Qatar, Me El Hadji Amadou Sall a publié dans sa page Facebook hier, mercredi 14 novembre. Un post partagé et envoyé à la Rédaction de Sud Quotidien par Mayoro Faye, le chargé de communication du Parti démocratique sénégalais (PDS).

«(... .) La déclaration de culpabilité et de condamnation (de Karim Wade) ... doit être réexaminée conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques», lit-on toujours sur la publication de l'ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui soutient également que le comité a «enjoint l'Etat du Sénégal de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus à l'avenir».

Cela signifie en clair, commente-t-il, que «la décision du Comité ôte toute sa valeur et toute sa portée à l'arrêt de la CREI». «Cet arrêt n'a plus le caractère définitif invoqué par les autorités sénégalaises. Il impose un réexamen des faits reprochés à Karim Wade et des preuves fournies par lui.

La base de la tentative de sa radiation des listes électorales s'est effondrée», a soutenu l'avocat. Nous avons saisi le département de la Justice. Mais, jusqu'au moment où nous mettions notre journal sous presse, leur communiqué ne nous était pas parvenu.