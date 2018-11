Mali: CAN 2018 (F)-Mali - Les Aiglonnes auront leur mot à dire, présentation !

En 2016, l'équipe féminine de football du Mali s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique à la suite de la disqualification de la Guinée Equatoriale pour fraude d'identité d'une joueuse. Pour la CAN 2018, les Aiglonnes ont obtenu leur ticket sur le terrain. Et ce fut au dépend de la Côte d'Ivoire au dernier tour éliminatoires (2-2 à abidjan, 0-0 à Bamako). La preuve que les joueuses maliennes n'iront pas au Ghana en victimes expiatoires, même si leur équipe est composé en majorité de joueuses évoluant au pays.

Nom : Fédération malienne de football

Surnom : Aiglonnes

Calendrier du premier tour

17 novembre, Mali - Cameroun, Accra Stadium

20 novembre, Ghana - Mali, Accra Stadium

23 novembre, Algérie - Mali, Cap Coast Stadium

Un groupe relevé

Toutefois, les Aiglonnes vont devoir batailler dur pour obtenir leur qualification pour le tour suivant, le tirage n'ayant pas été clément avec elles.

En effet, le Mali s'est retrouvé dans le Groupe A avec le Ghana (pays organisateur) et surtout le Cameroun, une des équipes féminines les plus en vue en Afrique. Seule l'équipe d'Algérie semble à leur portée.

Sélection pour la CAN 2018

Gardiennes: Goundo Samaké (sans club), Awa Keita (AS Réal), Adoudou Konaté (Super Lionnes)

Défenseures: Coulouba Sogoré (AS Réal), Lala Dicko (AS Réal), Fatoumata Doumbia (AS Mandé), Aissatou Diadhiou (ES 16/France), (VGA Saint Maur/France),

Milieux de terrain: Salimata Diarra (AS Mandé), Fatoumata Diarra (AS Mandé), Bintou Koité (AS Mandé), Binta Diarra (AS Réal), Maimouna Traoré (AS Police), Aminata Doucouré (Saint Denis/France), Yakare Niakaté (Stade Brestois/France)

Attaquantes: Bassira Touré (AS Mandé), Hawa Tangara (AS Réal), Aissata Traoré (Super Lionnes), Agueissa Diarra (Super Lionnes), Djeneba Baradji (Saint Denis/France), Sebé Coulibaly (Saint-Denis/France)