Congo-Kinshasa: Ebola - Au moins 30 000 personnes déjà vaccinées

L'épidémie à virus Ebola sévissant à l'Est de la République démocratique du Congo a fait, depuis sa déclaration le 1er août, 215 morts. Pour continuer à lutter contre cette pandémie, le ministère de la Santé publique rapporte que trente-mille-soixante-douze (30 072) ont déjà été vaccinées.

D'après le communiqué du ministère de la Santé publique publié ce matin, 30.072 personnes ont été vaccinées, dont 15.412 à Beni, 4.544 à Mabalako, 2.552 à Katwa, 1.663 à Mandima, 1.485 à Butembo, 1.507 à Kalunguta, 732 à Masereka, 434 à Bunia, 355 à Tchomia, 293 à Vuhovi, 292 à Mutwanga, 240 à Komanda, 210 à Musienene, 178 à Oicha, 141 à Kyondo, et 34 à Alimbongo.

Le vaccin utilisé dans la région est en phase expérimentale, mais a déjà avait prouvé son efficacité. Cette vaccination est ciblée. Au départ prévue pour le personnel soignant, elle a été élargie pour atteindre tout le monde. Plus de trois mois après son apparition, il convient de souligner que l'épidémie à virus Ebola se porte à merveille. Son épicentre s'est déplacé vers la ville de Beni qui fait face à une vague de nouveaux cas ces dernières semaines.

Deux nouvelles personnes sont atteintes de la maladie à virus Ebola dans le territoire de Beni, province du Nord-Kivu. Le ministère de la Santé publique l'a indiqué dans son rapport quotidien de la situation épidémiologique dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri publié mardi 13 novembre, rappelle-t-on.

Eu égard à cela, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère qu'à ce stade, l'épidémie ne constitue pas une urgence de portée mondiale, même s'il existe un risque « très élevé » de propagation dans les pays voisins.

Pour rappel, la RDC a déjà connu neuf précédentes épidémies d'Ebola sur son sol depuis son apparition en 1976. Au total 832 décès ont été enregistrés lors des neuf dernières flambées de la maladie à Virus Ebola, selon l'OMS.

En plus des combats entre soldats, miliciens et rebelles, la riposte est compliquée par la résistance des communautés locales face aux équipes sanitaires. Le virus Ebola se propage par contact physique avec des fluides corporels infectés (sécrétions des muqueuses, salive, la sueur, les vomissures, les matières fécales ou le sang) et provoque une fièvre hémorragique.

Pour ce faire, le gouvernement et ses partenaires locaux et internationaux continuent de fourbir leurs armes afin d'enrayer cette épidémie jugée mortuaire dans l'Est de la République démocratique du Congo.