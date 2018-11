Tunisie: Sensibiliser grâce à la réalité virtuelle

Selon Mme Nadia Touil, responsable de la division vaccins chez Sanofi Pasteur, cette «campagne est axée sur des conseils de prévention et des conseils hygiéno-diététique améliorant le quotidien des personnes ayant contracté la grippe. Il s'agit d'une campagne purement éducative. Ces conseils permettront d'accompagner les populations à risque et de minimiser au maximum la contagion donc la propagation de la grippe».

Outre la distribution de flyers en arabe et en français permettant aux gens d'identifier les symptômes de la grippe tout en les aiguillant vers les gestes préventifs contre les virus, les organisateurs de cette caravane ont mis en place un jeu ludique et interactif se basant sur la technologie de la réalité virtuelle.

Ainsi, dans le camion de Sanofi Pasteur, le joueur s'installe dans un fauteuil et enfile un masque qui lui permettra de se trouver dans une salle de restaurant virtuelle et entrer en contact avec des «gens adultes, enfants; personnes âgées et femmes enceintes en train de faire une action comme manger, tousser ou boire... », souligne Mme Touil. Elle ajoute: «Le but du jeu est de trouver et tuer les six virus avant qu'ils ne contaminent le joueur en une minute chrono. A chaque fois qu'un virus est tué, un conseil préventif apparaît».

À la fin de cette expérience virtuelle, les participants auront droit à une bouteille de gel antiseptique rappelant l'importance du lavage des mains et une bavette pour insister sur l'importance de se couvrir la bouche», rajoute Mme Nadia Touil.

Cette caravane a parcouru plusieurs villes (Gafsa, Sfax, Kairouan, Sousse, Monastir, Nabeul, Menzel-Bourguiba, Bizerte, Béja, Jendouba, Kelibia, Korba, Nabeul, et Zaghouan) ainsi que les villes du Grand-Tunis (Ariana, La Marsa, Radès, Ezzahra, Bardo, Centre urbain Nord, etc.).

Aujourd'hui, la caravane sera stationnée à l'avenue Habib Bourguiba, à Grombalia, de 9:00 à 18:00. Soyez au rendez-vous !