Tunisie: Les « Sang et Or » sans trop forcer

EST : Jeridi, M'barki, Rabii, Dhaouadi, Yacoubi (Machani), Kom, Ben Romdhane, Mejri, Badri (Khenissi), Rejaïbi (Lakoud), Belarbi.

ASG : Jebali (Chouya), Abdelaziz, Bouslimi (Nafti), Mezni, Saïdi, Hedhili, Chaouech, Jerbi, Soula (Amara), Jemaâ (Abdelwahed).

Avec une formation fortement remaniée et à laquelle Chaâbani, pour son 5e match en tant que premier entraîneur, a apporté sa touche avec l'incorporation de Rejaïbi, Belarbi, Ben Romdhane et M'barki, une formation qui a besoin de jouer au football et qui a bien entamé son match retard face à un ASG à la recherche d'un exploit avec son nouvel entraîneur Kaïs Zouaghi.

Les visiteurs ont bien commencé le match en menaçant l'arrière garde espérantiste par Soula (8') et par Attia (24'). Mais ce n'était que partie remise, puisque la machine espérantiste a déverrouillé plusieurs fois la défense de la Zliza par Rejaïbi (17') et par M'barki (19'). Le déséquilibre était flagrant entre les champions d'Afrique et les Gabésiens assez attentistes face aux assauts de Mejri et Badri. A cet effet, Rejaïbi a annoncé la couleur, dès la 21', en exploitant un coup-franc direct pour battre le faible gardien Jebali.

L'ASG, jusque-là recroquevillé en défense, effectue des contres rapides en exploitant la méforme de Ben Romdhane et Méjri assez transparents. A la 32', après une attaque fort bien menée par Soula, la belle arriva à Attia qui rata inexplicablement l'égalisation. Les «Sang et Or» reprennent de plus belle leur domination en dépit de la volonté des visiteurs de bloquer les manœuvres locales. Ils sont parvenus à doubler la mise grâce à un «heading» de Badri, profitant d'un centre précis de M'barki. Il faut dire que le gardien Jebali a manifesté une faiblesse flagrante sur les deux buts sang et or. Dès lors, les champions d'Afrique ont tenté de baisser relativement le tempo et faire courir des Gabésiens à court d'arguments.

Khenissi encore en veilleuse !

De retour des vestiaires, les visiteurs ont tenté de redresser la barre en affichant une réelle volonté de limiter les dégâts et bloquer les nombreuses attaques espérantistes, mais en vain.

Les protégés de Chaâbani ont accentué la cadence et reprirent l'initiative des opérations. Et après un corner bien botté par Rejaïbi, Badri dévia de la tête, mais le gardien Chouya loba la balle, Dhaouadi à l'affût n'a pas laissé l'occasion pour tripler la marque (52').

Après ce but, le match changea totalement de physionomie et bascula nettement dans la médiocrité. Profitant de ce bon score, Chaâbni fit entrer Machani, le jeune juniors Lakoud et le transparent Khenissi encore en veilleuse. Les dix dernières minutes de la rencontre firent un galop d'entraînement pour les réservistes de l'EST qui ont profité de ce match pour avoir plus de temps à jouer. De son côté, l'ASG a manifesté une faiblesse totale dans ses trois compartiments. Rien n'a marché face à une équipe espérantiste sans dix titulaires qui a encore consolidé son statut de champion d'Afrique.