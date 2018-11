Algérie: Un appui international pour réussir les nouveaux défis

Cette école comporte 4 départements, à savoir ceux du génie textile, génie mécanique, génie énergétique et génie électrique, ainsi qu'un département de formation transversale non diplômante en mathématiques, informatique et gestion au profit des ingénieurs. L'Enim dispose, en outre, d'une bibliothèque comportant 4.000 ouvrages et de 7 structures de recherche dont 6 labos de recherche : 3 labos en génie énergétique, 1 en génie mécanique et 2 en génie électrique et une unité de recherche en génie textile.

Contacté, le Pr Mondher Zidi, directeur de l'Enim et professeur en génie mécanique, nous a indiqué que l'entrée à cette institution se fait à travers deux voies, à savoir le recrutement avec un taux de 90% des étudiants ayant réussi au concours des études préparatoires au cycle d'ingénieurs dont la durée est de deux ans et le recrutement. Un taux de 10% est consacré aux étudiants ayant réussi au concours spécifique réservé aux titulaires d'une licence dans les spécialités sus-indiquées de l'Enim.

L'Allemagne et l'Egypte partenaires

Cette école, a-t-il poursuivi, propose deux diplômes de master de recherche en génie mécanique et génie textile et deux diplômes de master professionnel en génie mécanique et génie énergétique. La durée de formation pour l'obtention de ces masters est de deux ans. Notre interlocuteur a signalé que le master professionnel en génie mécanique est co-construit avec l'ENISo et que le master professionnel en génie énergétique est un master international co-construit avec l'université de Kasstle (Allemagne) et l'Université du Caire.

Par ailleurs, l'Enim dispose aussi de quatre formations doctorales dont la durée varie entre 3 et 5 ans en génie mécanique, génie textile, génie électrique et génie énergétique en vue de l'obtention du diplôme de doctorat. La même école dispose d'un centre 4C (centre de carrières et de certification des compétences), créé au cours de l'année universitaire 2016/ 2017. C'est un centre de coaching en carrières qui assure la formation, l'orientation et l'accompagnement de tous les intervenants à l'Enim (enseignants, cadres administratifs, ingénieurs-diplômés et étudiants).

Il assure une formation certifiante dans divers domaines tels que les soft-skills (techniques de communication managériale, création d'entreprises) et organise des activités et des séminaires dans le cadre de son ouverture sur l'environnement socioéconomique. Ce centre établit un lien entre l'Enim et le tissu industriel national et international et assure le suivi des nouveaux diplômés pour quantifier le taux d'insertion des jeunes diplômés dans le tissu industriel.

Durant leur formation, les élèves-ingénieurs effectuent divers stages dans les entreprises industrielles, sans compter le stage dans le cadre du projet de fin d'études (PFE) qui comporte une résolution d'une problématique industrielle touchant la conception, la fabrication, le dimensionnement, l'organisation, la gestion de production et la mise en place d'un système de qualité de production. Le directeur de l'école nous a signalé que la majorité des diplômés décrochent un emploi auprès des entreprises industrielles où ils ont réussi leurs stages de fin d'études.

Des conventions internationales du double diplôme ont été établies entre l'Enim et les écoles nationales d'ingénieurs françaises de Metz, de Saint-Etienne ainsi que l'école polytechnique de Lyon et les universités de Valenciennes et de Haute-Alsace (Mulhouse). Ces conventions permettent aux étudiants de l'Enim de passer une partie de leur formation dans les établissements supérieurs sus-indiqués en vue d'obtenir le double diplôme d'ingénieur français et tunisien reconnu dans les deux pays. D'autres conventions ont été établies dans le cadre de la co-tutelle de thèses de doctorat entre l'Enim et diverses universités européennes notamment du Portugal, d'Espagne, d'Italie, du Canada.... Ces conventions permettent aux doctorants de réaliser une partie de leurs thèses de doctorat dans les universités européennes sus-indiquées.

L'Enim organise le 1er mai de chaque année le concours international de robotique auquel participent les écoles nationales d'ingénieurs de divers pays, dont le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ce concours comporte une compétition mettant en exergue les compétences scientifiques et techniques des étudiants en cycle d'ingénieur dans les domaines de la conception et la fabrication de robots, et ce, selon un cahier des charges prédéfini pour la réalisation de robots autonomes ou radio-commandés. Ce concours se solde par des prix offerts aux lauréats des meilleurs robots.