Tunisie: La poisse des blessures !

Le premier à avoir déclaré forfait était Moez Hassen. Le gardien de LB Châteauroux et de l'équipe de Tunisie a dû s'éloigner des terrains pendant un peu plus de trois mois à cause de sa blessure à l'épaule, contractée lors du Mondial de Russie.

Son retour en sélection nationale a tourné court puisque aussitôt revenu, il s'est blessé de nouveau. Une malédiction qui s'est, malheureusement, propagée à d'autres joueurs, touchant un autre gardien de but, Makrem Bdiri. Et ce n'est pas fini. La Fédération tunisienne de football a annoncé mardi le forfait de Ghailane Chaâlali et Mohamed Amine Ben Amor.

Certes, les blessures ne sont pas si graves et sont la cause de la fatigue cumulée, vu l'enchaînement des matches, mais il est préférable que les joueurs prennent meilleur soin de leurs corps en adoptant une hygiène de vie plus rigoureuse.

Côté FTF, une meilleure programmation des matches est souhaitable. Il vaut mieux avoir un rythme régulier de matches qu'une compétition nationale au calendrier changeant et, par conséquent, discontinu.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres...

Les blessures de Moez Hassen, Makrem Bdiri, Ghailane Chaâlali et Mohamed Amine Ben Amor et la non-convocation de certains joueurs-cadres, à l'instar de Anis Badri, ouvrent la porte aux jeunes à l'image de Firas Chaouat et Aymen Dahmen ainsi que les revenants en sélection après une longue absence. Nous citerons Ali Abdi et Slimen Kchok qui ont l'occasion de saisir leur chance et se mettre en évidence face à une grande nation de football du continent africain, l'Egypte.

Car même si la Tunisie et l'Egypte sont d'ores et déjà qualifiées pour la phase finale de la CAN 2019, il faut s'attendre à un match disputé, demain après-midi à partir de 17h00 sur la pelouse centrale du stade Borj Al Arab. Le même stade qui a vu, deux semaines plus tôt, une confrontation disputée, voire très mouvementée, entre l'Espérance de Tunis et Al Ahly du Caire.

Pour les Egyptiens, la rencontre de demain est un match d'honneur. L'occasion de faire valoir leur suprématie confirmée par la consécration de l'Espérance de Tunis en Ligue des champions au détriment d'Al Ahly du Caire.

Pour nous aussi, l'explication de demain est une affaire d'honneur. 22e au classement de la Fifa, la Tunisie s'installe confortablement sur le toit de l'Afrique. Une suprématie que nos internationaux ont le devoir de préserver même si la rencontre de demain s'apparente à une simple formalité en ce qui concerne la qualification à la phase finale de la CAN 2019.

Rappelons que l'équipe de Tunisie a effectué hier matin une ultime séance d'entraînement à Tunis avant de s'envoler dans l'après-midi à destination d'Alexandrie.