Tunisie: Radiations à vie !

Sanctions et amendes

Aussi, le kinésithérapeute du CS Korba, Mohamed Nabli, sera interdit de banc pour six matches en plus d'une amende de trois mille dinars à cause d'une tentative d'agression envers l'arbitre. L'entraîneur adjoint de l'Espérance Sportive de Zarzis, Mohamed Miladi, sera suspendu de banc pour deux matches en plus d'une amende de 1.500 dt à cause de protestations. De son côté, l'Etoile Sportive du Sahel a écopé d'une amende de cinq mille dinars à cause de jets de bouteilles par son public.

Blocage au CAB !

Les joueurs du Club Athlétique Bizertin ont de nouveau refusé de reprendre les entraînements récemment. Ils réclament au moins une partie de leurs salaires impayés pour reprendre les entraînements. Le président cabiste Abdessalem Saidani ne cesse depuis des jours de multiplier les appels à l'aide pour pouvoir faire face à une situation financière de plus en plus difficile.

Les mentions de Rochdi Guezguez

Toujours volet CS Korba, l'arbitre Rochdy Guezguez accuse les deux joueurs de Korba de l'avoir agressé après la rencontre CSK-AS Marsa (1-2). Attendons voir.