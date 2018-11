Tunisie: Un programme exécutif de coopération bilatérale

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu hier au palais de Carthage, le ministre koweïtien de la Justice et ministre des Awkafs et des Affaires islamiques, Fahd Mohamed Al-Affassi, qui se trouve en visite de travail en Tunisie depuis le 10 novembre 2018.

Au cours de cette rencontre, le président de la République s'est félicité de l'évolution des excellentes relations de longue date établies entre la Tunisie et le Koweït dans tous les domaines.

« Ces relations sont stratégiques, à la faveur du rapprochement des positions entre les deux pays», a-t-il souligné.

A ce propos, le chef de l'Etat a tenu à saluer le soutien apporté par le Koweït à la Tunisie pour lui permettre de relever les défis auxquels elle fait face.

Il a également rappelé les projets touristiques réalisés par l'Etat du Koweït en Tunisie qui, a-t-il dit, « représentent un modèle réussi d'investissements arabes dans le pays».

Caïd Essebsi a dans le même contexte salué les résultats de la visite en Tunisie du ministre koweïtien, particulièrement en ce qui concerne les programmes et projets convenus entre les deux pays.

De son côté, le responsable koweïtien s'est déclaré satisfait de l'évolution constante que connaissent les relations entre le Koweït et la Tunisie dans tous les domaines.

A ce propos, il a fait état de l'engagement de son pays à renforcer ces relations, de manière à relever les défis qui se dressent et à traiter les questions contemporaines, particulièrement celles liées au discours religieux modéré et à la diffusion des valeurs de coexistence, du juste milieu et de modération.

Un programme exécutif de coopération entre la Tunisie et le Koweït a été signé, dimanche dernier à Tunis.

Signé par le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, et le ministre koweïtien de la Justice et ministre des Awqafs et des Affaires islamiques, ce programme prévoit l'engagement du Koweït à financer la construction, à El Hrairia, de la Mosquée Zeitoun et du nouveau siège de l'Institut supérieur de théologie. Ce dernier assurera la formation des prédicateurs, des imams et des cadres religieux de manière à leur permettre de s'acquitter pleinement de leur mission.

Le programme prévoit également des échanges de visites, d'expertises et d'expériences ainsi qu'une collaboration dans le cadre du Prix international de la Tunisie pour les études islamiques, du Prix koweitien de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Coran et du Concours international de Tunisie de récitation du Saint Coran.