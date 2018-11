Sénégal: Journée mondiale du diabète - Les malades demandent plus de subventions des médicaments

La journée mondiale du diabète a été marquée hier, mercredi 14 novembre au Sénégal par l'inauguration de la maison du diabétique dans la localité de Rufisque.

Une réalisation de l'association sénégalaise de soutien aux diabétiques (Assad) qui va permettre aux personnes souffrant de la maladie de se retrouver avec l'aide d'un médecin pour dérouler la sensibilisation pour une bonne prise en charge de cette maladie qui coûte très cher aux patients.

Toutefois, les diabétiques ont saisi l'occasion pour demander au gouvernement de revoir encore à la baisse le prix des médicaments et de mettre à leur disposition les produits alimentaires qui sont destinés.

Ils sont de plus en plus nombreux au Sénégal. Ils, ce sont les gens qui souffrent de diabète. Chaque année, plus de 2500 nouveaux cas sont enregistrés, si l'on se fit à la déclaration du professeur Seydou Nourou Diop diabétologue et ancien directeur du centre de référence de prise en charge du diabète Marc Sankalé.

«Chaque année, nous avons plus de 2500 nouveaux cas de diabète. Au centre Marc Sankalé, nous avons actuellement plus de 43.000 dossiers dont 60 à 70 % ont un niveau économique faible», a-t-il renseigné.

Pour la nouvelle directrice du centre Marc Sankalé, le professeur Maimouna Ndour Mbaye, «sur une personne déclarée diabétique, deux à coté, souffrent de cette maladie sans le savoir».

Ce qui amène le président l'association sénégalaise de soutien aux diabétiques (Assad), Baye Omar Gueye de soutenir : «le diabète touche de plus en plus les jeunes alors qu'on observe une progression alarmante de cette maladie dans les pays en développement.

Le Sénégal n'est pas épargné, car prés de 250 millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde et plus de 440.000 enfants et adolescents de moins de 15 ans doivent vivres avec cette maladie et dépendent tous les jours de leur dose vitale d'insuline».

Pour ladite journée, le focus sera mis sur la sensibilisation avec comme thème choisi : «diabète et famille». A cet effet, une maison du diabétique a été inaugurée à Rufisque.

« C'est une maison où les diabétiques vont se retrouver pour parler de leur maladie, adopter des comportements de vie saine, mais aussi de porter la sensibilisation au niveau des personnes ayant déclaré des facteurs à risque comme l'obésité, l'hypertension entre autres facteurs», a fait savoir Baye Oumar Guèye.

Les jeunes se distinguent

Si par le passé, le diabète de type 1 se révélé aux sujets jeunes car se caractérisant par l'absence totale de production d'insuline, le diabète de type 2 est devenu très fréquent chez eux.

De l'avis du président de l'Assad, «le diabète de type 2 n'est plus réservé qu'aux adultes. La progression alarmante du surpoids chez les plus jeunes et notamment dans de nombreux pays africains dont le Sénégal, a des conséquences directes sur l'augmentation du diabète de type 2.

Du coup, celui-ci devient un problème de santé publique». Malgré un contexte économique et une conjoncture mondiale austère avec surtout le coût élevé de la vie, les enfants diabétiques jusqu'à 18 ans sont totalement pris en charge au centre Marc Sankalé, nous renseigné Baye Oumar Gueye.

Le coût du traitement et l'alimentation du diabétique

Pour le président de l'Assad, Baye Oumar Gueye, des études économiques chez le sujet atteint de diabète de type 1 ont montré avant la dévaluation que le coût de la maladie est estimé environ à 2500 F / jour à savoir traitement médical et régime alimentaire inclus ; de 75.000 F / mois et de 912.500 F / an pour le traitement médical, le régime alimentaire et le bilan médical annuel.

«Qui peut aujourd'hui prétendre respecter toutes ces dépenses ?» se demande t-il. Une affirmation renforcée par un diabétique : «il n'y a pas que les médicaments pour la maladie, il y a aussi l'alimentation et les analyses qu'il faut faire. Ce n'est pas facile de se prendre en charge. Le traitement est très coûteux et demeure à vie» a souligné Moustapha Sall, un diabétique.

Et un autre de renchérir : «nous n'avons pas le même mode d'alimentation que les autres et nous n'avons plus le droit de manger comme les autres. Nos repas sont fractionnés de tel que sorte qu'on ne doit pas avoir faim mais aussi de permettre à notre organisme d'avoir le taux de sucre nécessaire à un temps voulu».

Malgré la complexité de cette malade, elle ne peut pas les empêcher de dérouler correctement leur activité. Cependant, le conseil que donne ce père diabétique est d'éviter la faim qui peut causer des complications.

Toutefois, il a demandé à l'Etat du Sénégal de revoir encore à la baisse les médicaments et de mettre à la disposition des malades les aliments pour leur nutrition.

Une doléance qui amène le président de l'Assad à déclarer ceci : « les citoyens souffrant de cette maladie qui ne cessent de gagner du terrain ne bénéficient pas d'une prise en charge efficace au niveau des structures périphériques du fait que la politique de décentralisation n'est pas totalement effective ».