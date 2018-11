Ile Maurice: Commission Caunhye - Influence de Dass Appadu à la State House même après son transfert

C'est le 3 novembre 2016 que Dass Appadu a été transféré de son poste de secrétaire à la présidence. Ce qui ne l'a toutefois pas empêché de continuer à se rendre à la State House, au volant de sa Jaguar D1955.

Ce n'est pas tout. Même après son transfert, il continuait à donner des instructions aux membres du personnel. C'est ce qu'a révélé, ce jeudi 15 novembre, devant la Commission Caunhye, Taslima Kaudadin, une haut fonctionnaire affectée à la State House fin 2016.

Il y a également eu ingérence de Dass Appadu dans les requêtes pour l'accès au VIP Lounge, même après son départ du Réduit. C'est ce qu'a fait comprendre Kumar Rama, Office Management Executive à la State House, qui a également été auditionné ce jeudi.

Le 16 novembre, Dass Appadu a notamment fait une requête en ce sens à Taslima Kaudadin, suivant un mél de Mauricio Fernandes. «Hi Brother can you try to arrange VIP acces», lui a demandé ce dernier. À la suite de quoi il a transféré le mél à Taslima Kaudadin. On peut y lire : «Taslima kindly attend with a matter of priority. 16 nov 2016.» C'est la remplaçante de Dass Appadu au poste de secrétaire à la présidence, Nirmala Bheenick, qui s'est occupé de la demande.

Dass Appadu a fait une nouvelle requête pour l'accès au VIP Lounge suivant un mél, le 24 nov 2016, de Mauricio Fernandes. Le même jour, il a transféré le courriel à Taslima Kaudadin. «Taslima, can you assist please», peut-on y lire.

Au total, pendant que Dass Appadu officiait et après son transfert, la State House a fait 16 requêtes pour l'accès au VIP Lounge et des facilités de «car park» au départ de Maurice pour Álvaro Sobrinho, son épouse et d'autres membres du personnel de Planet Earth Institute ou Alvaro Sobrinho Africa Ltd, dont Mauricio Fernandes.