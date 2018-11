Afrique: Anesthésie-réanimation - 500 spécialistes internationaux en conclave en Côte d'Ivoire

Yamoussoukro abritera du 21 au 23 novembre 2018, le rendez-vous annuel de la Société d'anesthésie-réanimation d'Afrique francophone avec des spécialistes venant du monde entier.

Sous l'égide de la Société mondiale (Wfsa), de la branche internationale de langue française (Salf) et le partenariat stratégique de la Société française d'anesthésie-réanimation (Sfar), la Société d'anesthésie-réanimation d'Afrique francophone (Saraf) organise son 34e congrès les 21, 22 et 23 novembre, à l'Hôtel Le Président de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire).

Plus de 500 praticiens (médecins anesthésistes et réanimateurs, urgentistes et chirurgiens, ainsi que les infirmiers, sages-femmes, étudiants et autres représentants de laboratoires et équipements biomédicaux) réfléchiront et échangeront sur les bonnes pratiques en matière des spécialités connexes à leur domaine d'exercice. Le tout placé sous la présidence du Pr Tchoua Romain du Gabon, président de la Saraf.

Notons que, tel que c'est la tradition, les spécialistes ivoiriens c'est-à-dire les quelque 80 médecins certifiés et environ 350 infirmiers de la Société ivoirienne d'anesthésie-réanimation (Siar), tiendront leur 4e Congrès en marge du Congrès francophone. Et verra le renouvellement de ses instances dirigeantes.

Le bureau sortant est dirigé par Pr Brouh Yapo (chef de service d'anesthésie-réanimation de l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville).

Bien plus, en prélude à ces assises, les Ivoiriens, en guise de pré-congrès et relativement au thème générique du 34e Congrès de la Saraf: « Impulser l'anesthésie-réanimation dans une Afrique plurielle », seront en formation continue au Chu de Cocody, les 17 et 18 novembre, aux fins d'être en phase avec les standards internationaux.

Aussi bien en matière d'évolution technologique que de bonnes pratiques. Le site www.saranf.net fournit toutes les informations utiles aux congressistes qui, en plus des pays africains francophones, accueille des pays lusophones et anglophones du continent, mais aussi d'Amérique, d'Asie et d'Europe.

Pour rappel, il importe de souligner que la spécialité de médecin anesthésiste-réanimateur procède d'une formation post-doctorale de 4 ans (Donc Bac+12) et il leur incombe, faut-il le savoir, de former en interne, les infirmiers.

Étant entendu que l'anesthésie-réanimation est la branche de la médecine qui se consacre à l'anesthésie ou prise en charge péri-opératoire (avant, pendant et après l'opération chirurgicale) des patients. Cette prise en charge globale repose sur une évaluation pré-opératoire.

Lors de l'intervention, l'anesthésiste va prévenir la douleur par l'utilisation d'antalgiques, éventuellement « sédater » le malade (pour éviter toute mémorisation) à l'aide d'hypnotiques et dans certains cas relâcher l'ensemble de ses muscles à l'aide de curares.

Il s'agit alors d'une anesthésie générale. Tout cela n'est possible que sous un contrôle continu des grandes fonctions vitales.

La réanimation constituant la prise en charge des patients présentant ou susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital.