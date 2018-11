Sénégal: MCA - Le Président veut une exécution dans les délais des projets retenus

Abordant l'adoption et l'exécution du second Compact du Millenium Challenge Account, hier en conseil des ministres, le Chef de l'Etat a remercié le Gouvernement et le peuple américains, à la suite de l'approbation par le Conseil d'Administration du Millénium Challenge Corporation (MCC) du second compact pour le Sénégal d'un montant de 600 millions de dollars, comprenant un financement complémentaire de l'Etat du Sénégal de 50 millions de dollars.

Dès lors, rappelant que ce nouveau programme vise globalement à accélérer la modernisation du secteur prioritaire de l'Energie, à promouvoir l'accès rapide, et à moindre coût, à l'électricité des populations et zones rurales, le Président de la République a demandé au Gouvernement d'engager l'application de toutes les mesures arrêtées d'accord parties, en vue d'assurer l'exécution adéquate dans les délais, des projets et réformes retenus.

Par ailleurs, appréciant la consolidation des performances de l'Aéroport international Blaise Diagne, le Président de la République s'est félicite de la certification internationale de l'AIBD, moins d'un an après son inauguration, le 07 décembre 2017.

Ainsi, le Chef de l'Etat a demandé au Gouvernement de veiller en permanence à la sécurité, à la sûreté et à la qualité des services au sein de l'infrastructure aéroportuaire, eu égard au positionnement de l'AIBD comme un Hub sous régional et international à la montée en puissance et au développement de la Compagnie nationale Air Sénégal SA. En outre, le Président de la République invite le Gouvernement à accélérer la mise en œuvre du programme de réhabilitation intégrale des cinq aéroports régionaux.