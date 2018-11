Algérie: 13 bombes artisanales détruites à Médéa, Tlemcen et Tamanrasset

Alger — Treize (13) bombes de confection artisanale ont été détruites mercredi lors d'une opération de fouille menées distinctement à Médéa, Tlemcen et Tamanrasset par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 14 novembre 2018, treize (13) bombes de confection artisanale, et ce, lors d'opérations de recherche et de fouille menées distinctement à Médéa (1e Région militaire), Tlemcen (2e RM) et Tamanrasset (6e RM), tandis qu'un autre détachement a arrêté deux (2) individus en possession d'un pistolet automatique à Tipaza (1e RM), précise la même source.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP "a intercepté, à Oran (2e RM), trois (3) narcotrafiquants et saisi (62) kilogrammes de kif traité, (7.980) comprimés psychotropes, ainsi qu'une somme d'argent estimée à (1.500.000) dinars algériens et trois (03) véhicules touristiques".

Un autre détachement "a saisi, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, (19,5) kilogrammes de kif traité à Blida (1ère RM), détenus par un narcotrafiquant.

En outre, un détachement de l'ANP "a arrêté, à Tamanrasset (6e RM), un contrebandier et huit (8) orpailleurs et saisi (17) tonnes de denrées alimentaires, trois (3) détecteurs de métaux et quatre (4) motocyclettes".

De leur côté, des Garde-côtes "ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de (32) personnes, à bord d'embarcations de construction artisanale à Annaba et El-Kala (5e RM), rapporte le communiqué.