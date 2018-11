Algérie: Algérie Télécom lance une offre internet à très haut débit au profit des professionnels

- Algérie Télécom (AT) a lancé une nouvelle offre "Idoom fibre Moohtarif" destinée aux clients professionnels sous la forme d'un pack composé d'une connexion internet à très haut débit et d'une ligne téléphonique fixe offrant de la gratuité et de l'illimité sur les communications téléphoniques au niveau local, national ainsi que des réductions sur les appels vers l'international, indique mardi un communiqué de l'entreprise publique.

Les clients concernés par cette nouvelle offre sont les artisans, les très petites entreprises (TPE), les associations et les professions libérales, précise la même source, ajoutant que "cette nouvelle offre, lancée sur le nouveau réseau en fibre optique, au meilleur prix avec des avantages uniques, permettra aux professionnels de profiter pleinement de la téléphonie et de l'Internet".

L'opérateur public AT propose deux formules pour les clients Moohtarif suivant les besoins en termes de vitesse de connexion à savoir 4 et 8 Mbps, indique le communiqué, qui précise que pour l'offre 4 Mbps, le client bénéficie d'appels gratuits vers le local et le national et d'appels à 6,8 DA/min vers le mobile, ainsi que des réductions allant jusqu'à 30% vers les appels internationaux, le tout à 4.999 DA par mois.

Pour l'offre 8 Mbps, le client bénéficie d'appels gratuits vers le local et le national et d'appels à 6,8 DA/Min vers le mobile, ainsi que des réductions allant jusqu'à 30% vers les appels internationaux, le tout à 6.999 DA par mois.

Les clients désirant souscrire à cette offre devront s'acquitter des frais du modem et des frais d'installation selon le tarif de l'offre en vigueur, sous réserve d'éligibilité et avec un engagement de 12 mois, explique la même source.

Pour plus d'informations, AT a invité ses clients à visiter son site web www.algerietelecom.dz ou à prendre contact avec ses web conseillers sur la page Facebook de l'entreprise www.facebook.com/algerietelecomgroupe , précisant que les frais de raccordement, de la prise optique ainsi que les frais d'activation sont facturés à 6.000 DA/HT payable une fois.