Algérie: Projet e-éducation - 67 sites du secteur de l'Education raccordés par fibre optique

Adrar — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a fait état, jeudi depuis Adrar, du raccordement par liaisons en fibre optique de 67 sites relevant du secteur.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle de lancement du raccordement des établissements éducatifs à l'Internet via le satellite algérien de télécommunications Alcomsat1, la ministre a affirmé qu'à compter de ce jour (Ndlr, jeudi), est lancée l'opération de raccordement graduelle de l'ensemble des établissements scolaires à l'Internet via ce satellite, en coordination avec le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique.

Les premières applications de cette nouvelle technologie ont été lancées à travers la connexion de deux établissements de l'enseignement moyen à Adrar et Alger, au profit d'une cinquantaine d'élèves ayant suivi une formation sur cette opération et suivie simultanément par une cinquantaine de directions de l'Education nationale à travers le pays, a-t-elle fait savoir.

Mme Benghabrit a fait part de démarches du secteur pour l'introduction des nouvelles technologies de l'Information et de la communication (NTIC), en application des orientations des hautes autorités du pays depuis la mise en place de la commission nationale de la réforme scolaire en 2000 et ce, à travers l'étude et la proposition de voies et modalités d'introduction des TIC dans le système scolaire.

Ce support numérique, une "fierté" pour le secteur, concrétisée par de jeunes compétences du secteur et qui permet de s'adapter aux évolutions et innovations technologiques, regroupe neuf (9) espaces numérisés liés à la scolarité, la ressource humaine, les infrastructures, l'évaluation, les cours multimédia de soutien scolaire, ainsi que la formation à distance, la bibliothèque virtuelle et la communication, a précisé la ministre.

L'exploitation de cette technologie contribue à davantage de transparence et de clarté dans la gestion et la rationalisation des dépenses, en plus de permettre une gestion de proximité, un partage et l'échange de l'information, de sorte à améliorer le travail collectif et à rapprocher les structures éducatives du citoyen, a conclu la ministre de l'Education nationale.

Les projets e-éducation et e-santé, utilisant les capacités du satellite Alcomsat-1 dans les domaines de l'Education (e-éducation) et de la Santé (e-santé), ont été présentés à l'occasion d'une visite de travail dans la wilaya d'Adrar de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, et de la ministre de l'Education, Nouria Benghabrit, en présence de représentant du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Par ailleurs, une convention relative au siège africain de la fibre optique sera signée lors d'une cérémonie qui verra également la signature de plusieurs autres conventions dans le domaine des télécommunications.