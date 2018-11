Algérie: Moudjahidine - Réduire la durée de délivrance de la licence d'achat de véhicules "exige des dispositions relevant des lois de finances"

Alger — Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a affirmé, jeudi à Alger, que la proposition relative à la réduction de la durée de délivrance de la licence d'achat des véhicules des moudjahidine et ayants droit de 5 à 3 ans "exige une adaptation juridique et des dispositions relevant des lois de finances".

Répondant à une question orale du membre du conseil de la Nation, Mohamed Zoubiri, lors des travaux d'une séance plénière, présidée par Abdelkader Bensalah, président du conseil, concernant la possibilité d'une réduction de la durée de délivrance de la licence d'achat des véhicules des moudjahidine et ayants droit de 5 à 3 ans et leur importation directe par le biais de la Banque d'Algérie, M. Zitouni a indiqué que "cette proposition exige une concertation avec d'autres services et la proposition de mesures qui relèvent des lois de finances", ainsi qu'"une adaptation juridique", vu que le ministère des Moudjahidine "oeuvre, dans le cadre de ses compétences, à l'application des lois de la République et à la prise en charge des préoccupations des moudjahidine, conformément à la législation nationale".

Cette licence figure parmi "les avantages" accordés aux moudjahidine et ayants droit. Elle est profitable aussi aux invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité atteint ou dépasse 60%. Ceux dont le taux d'invalidité est inférieur à 60 % bénéficient d'un rabais qui équivaut à leur taux d'invalidité, a-t-il précisé, ajoutant que les enfants de chouhada "bénéficient des mêmes avantages tous les 5 ans et d'une exonération des taxes douanières à l'achat d'un véhicule touristique et utilitaire".

Rappelant, dans ce cadre, que cet avantage concernait en réalité les véhicules aménagés aux personnes invalides ou handicapées", le ministre a affirmé que son département s'employait à la mise en place d'un cadre juridique adéquat afin de consacrer le contrôle de cette procédure, la réalité sur le terrain ne reflète pas les véritables objectifs de l'établissement de cet avantage.

Il a également fait état de la simplification des procédures administratives, de l'amélioration du service public et de sa décentralisation, notamment en ce qui concerne la délivrance des licences

d'achat de véhicules au niveau des wilayas, sans la remise de documents ou la constitution d'un dossier, grâce à la liaison des services du ministère au fichier national d'état civil au niveau du ministère de l'Intérieur.

"l'Algérie est pionnière en matière de prise en charge des moudjahidine et de conservation du patrimoine et de l'histoire du mouvement national ainsi que de la résistance et de la révolution nationales", a affirmé M. Zitouni, soulignant que "les ministres des vétérans et anciens combattants d'Angola et d'Afrique du Sud ont exprimé, lors de leurs dernières visites en Algérie, leur souhait de tirer profit de notre expérience" dans ce domaine.

En réponse à une question sur la collecte des témoignage des moudjahidine, le ministre a estimé que cela "s'inscrit parmi les missions principales et fondamentales du ministère", ajoutant que le ministère a chargé le Centre national d'études et de recherche sur le Mouvement national et la Révolution nationale, le musée national du moudjahid, les musées de wilayas et régionaux et les directions des moudjahidine "de se rendre aux domiciles des moudjahidine afin d'enregistrer, par le son et l'image, leurs témoignages.

Dans le même contexte, M. Zitouni a fait état de la collecte d'un nombre important de témoignages sur la révolution nationale devant servir de matière brute aux recherches en histoire, précisant que cette opération se poursuit toujours et touchera l'ensemble du territoire national".

Il a appelé les moudjahidine à apporter leurs témoignages en vue de faire taire certaines parties étrangères gênées par l'histoire de l'Algérie", qui constitue, a-t-il dit, "la fierté et la dignité du peuple algérien".