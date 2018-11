Afrique: Elim CAN 2019 - Raïs Mbolhi incertain face au Togo

Raïs Mbolhi est très incertain pour le match face au Togo comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019. Si le forfait de l'attaquant du FC Porto Yassine Brahimi est confirmé, puisqu'il a été libéré hier par Djamel Belmadi, celui du gardien du club saoudien d'Al Ittifaq est toujours en suspens. Raïs Mbolhi pourrait fort bien rater cette rencontre.

En effet, le doute persiste toujours quant à la participation du gardien de but des Fennecs à cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Le joueur ne s'est pas entraîné hier avec le groupe. Il est resté sous contrôle médical. Le staff médical est en train de suivre avec beaucoup d'attention l'état du portier des Verts. Bien qu'il ait joué le dernier match avec son club en Arabie Saoudite face à Al Nasr dimanche dernier, Raïs Mbolhi reste toujours meurtri à cause de sa blessure. Il avait d'ailleurs joué en championnat alors qu'il n'était pas rétabli à 100%. Souffrant du genou, il avait encaissé deux buts face à Al Nasr et n'était pas dans sa meilleure forme.

Les Verts d'Algérie occupent la première place du groupe D, en compagnie du Bénin, avec 7 points, devant le Togo, 5 points et la Gambie, avec 2 points. Cette rencontre de la 5ème journée des qualifications à la CAN 2019 sera arbitrée par un trio kenyan, à savoir Devies Ogenche Omweno, assisté de ses deux compatriotes Gilbert Cheruiyot et Tony Mudanyi Kidiya.