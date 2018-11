Congo-Kinshasa: Le BCNUDH initie une table ronde sur un dialogue constructif en période électorale à Kananga

communiqué de presse

Kananga, le 15 novembre 2018 - Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) a organisé, à Kananga, une table ronde pour un dialogue constructif en période électorale.

La séance a réuni, le 14 Novembre, une soixantaine de participants issus de différents acteurs des organisations de la société civile, des ONG de droits de l'homme et des autorités publiques dont la PNC et les FARDC sur leurs rôles respectifs dans la promotion des droits et des libertés pour un processus électoral apaisé.

Cette activité selon le BCNUDH vise la création d'un cadre d'expression des attentes et de dialogue entre les organisations de défense des droits humains et les autorités publiques sur le rôle neutre, apolitique et pacifique des défenseurs des droits humains et sur la responsabilité de ces derniers de s'engager dans un dialogue constructif et celui des autorités de respecter leurs actions.

En effet, la crise politique accentuée par la persistance de l'activisme des présumés miliciens de Kamuina Nsapu dans la province du Kasaï central ainsi que la restriction de l'espace démocratique et les entraves aux droits politiques et libertés publiques que cela comporte, notamment l'arrêté du maire de Kananga le 23 novembre 2017 interdisant toute manifestation publique sur l'étendue de la ville jusqu'à nouvel ordre constituent des défis majeurs de droits humains dans la province du Kasaï central durant le processus électoral en cours en RDC.

Selon Jean-René Tshimanga, le président provincial de la Société civile, l'un des participants à la table ronde, « nous avons effectivement besoin d'un dialogue qui va nous permettre d'arrêter certains mécanismes pour pouvoir aller aux élections et atterrir en douceur. »