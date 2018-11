Afrique: 5e conférence internationale de la planification familiale - Des financements supplémentaires pour les pays du PO dont la Côte d'Ivoire

Organisée tous les deux ans depuis 2009, la Conférence internationale sur la planification familiale (ICFP) sert de plateforme d'influence stratégique pour la communauté de la planification familiale à travers le monde.

La cinquième Conférence internationale sur la planification familiale (ICFP) qui a démarré depuis le mardi 13 novembre à Kigali (Rwanda), s'achève ce jeudi. A cette rencontre de trois jours, les dirigeants mondiaux ont appelé à un financement accru pour les programmes de planification familiale. Les principaux donateurs ont également annoncé un financement supplémentaire de 350 millions USD pour la planification familiale.

C'est le cas de la Fondation Bill & Melinda Gates qui a lancé un fonds de planification familiale de $18 millions USD, géré par l'UNFPA Supplies, pour les pays du partenariat de Ouagadougou (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo), a précisé un document dont fratmat.info a eu copie.

Cette subvention, poursuit cette source, est répartie comme suit: $15 millions pour un fonds de contrepartie des produits et $3 millions USD pour l'assistance technique associée. Le fonds de contrepartie des produits allouera deux dollars pour chaque dollar supplémentaire que ces pays investissent dans la planification familiale à partir de ressources domestiques. Et cela, en fonction de l'allocation de l'année précédente. Ce financement fait suite à une annonce de Melinda Gates au Burkina Faso au début de cette année.

Bien avant, le Département du Développement international du Royaume-Uni a annoncé que l'aide du pays investissait plus de £200 millions (environ $260M USD) dans un nouveau programme phare, dénommé « Women's Integrated Sexual Health (WISH) ». Cela consistera à donner à six millions de couples l'accès de manière fiable aux contraceptifs volontaires vitaux dans certains des pays les plus pauvres du monde chaque année.

Quant à l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international du Canada, elle a annoncé un financement jusqu'à $104.4 millions ($78.8M USD) pour des projets qui adoptent une approche complète à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Il s'agit, notamment de l'accès universel à la planification familiale et l'accès à des avortements sûrs et légaux. Cet investissement fait partie de l'engagement de $650 millions du Canada à combler les lacunes dans le financement de la SDSR annoncé par le Premier ministre Justin Trudeau en mars 2017.

L'édition 2018 de l'ICFP est co-organisée par l'Institut Bill et Melinda Gates pour la population et la santé de la reproduction, au sein du département de la population, de la famille et de la santé reproductive de l'École Bloomberg de santé publique de l'université John Hopkins, et par le ministère de la santé de la République du Rwanda.

Organisée tous les deux ans depuis 2009, la Conférence internationale sur la planification familiale (ICFP) sert de plateforme d'influence stratégique pour la communauté de la planification familiale à travers le monde. Elle offre à des scientifiques, des chercheurs, des décideurs et des défenseurs de la planification familiale l'occasion de diffuser leurs connaissances, de célébrer des réussites et d'identifier les prochaines étapes vers la réalisation de l'objectif d'offrir à 120 millions de femmes supplémentaires un accès à une contraception volontaire et de qualité d'ici 2020.