Congo-Kinshasa: Victime d'une balle perdue - UNIKIN - L'étudiant Hyacinthe a tiré sa révérence !

Le pauvre n'est plus. Il était étudiant finaliste à la faculté des Sciences, au Département de Math/Info de la colline inspirée du Mont-Amba. La triste nouvelle est tombée dans l'après-midi du jeudi 15 novembre aux cliniques universitaires où il a été gardé pour des soins intensifs.

Confirmée par le Secrétaire général académique, Célestin Musao Kalombo, la nouvelle a dû laisser couler encre et salive tant dans l'opinion publique que dans le chef des étudiants qui se sont lancés, par le fait même, dans la rue pour battre le pavé. Le fils du pays a été victime d'une balle perdue lundi 12 novembre dernier lors des accrochages entre la police congolaise et les étudiants qui secouaient le macadam à partir du site universitaire et qui, contre toute attente, prétendaient descendre jusqu'au cabinet du Ministre de l'ESU, Steve Mbikayi, auprès de qui, ils comptaient remettre un mémo.

Oh mort ! Hyacinthe s'en va à fleur d'âge et laisse inconsolés sa famille tant biologique qu'estudiantine, ses amis, collègues de classe et de loisir. Tristesse et douleur. II sied d'indiquer que l'illustre disparu a été victime d'une balle perdue lors de la dernière marche pacifique des étudiants de l'Université de Kinshasa qui protestaient contre la grève de l'APUKIN décrétée depuis le 5 octobre 2018 et dont les étudiants se sentent les principales victimes. Le torchon continue à brûler à l'Université de Kinshasa. Ce, depuis la dernière marche pacifique des étudiants de cette alma mater qui date du lundi 12 novembre dernier à l'issue de laquelle un étudiant a été victime d'une balle perdue lors des manifestations pacifiques des étudiants de l'Université de Kinshasa du lundi 12 novembre dernier.

Force est de souligner que ce dernier était étudiant en deuxième année à la faculté des Sciences, au département des Mathématiques Informatiques. Hyacinthe n'est plus. Dès que la nouvelle a été portée à la connaissance de la communauté estudiantine, l'on ne pouvait que s'attendre à son énervement. Ainsi, les installations de la garde universitaire ont-elles été saccagées. Hélas ! Les forces de l'ordre n'ont pas tardé à calmer la situation dans un laps de temps. L'étudiant s'en est allé. L'opinion n'attend que le programme pour rendre les derniers hommages à celui qui a tiré sa révérence pour avoir réclamé le feed-back du Gouvernement en faveur des Professionnels de la craie en grève depuis le 5 octobre.