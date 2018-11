Cote d'Ivoire: "Planter un arbre pour la paix" - Alain Richard Donwahi souhaite un pays écologiquement viable pour le futur

«Oui ! Nous devons et nous pouvons gagner ce pari pour léguer aux générations futures un pays écologiquement viable », a affirmé avec optimisme le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donwahi. C'était à l'occasion de la journée de la paix couplée avec une cérémonie de planting d'arbre, ce jeudi 15 novembre au parc d'exposition d'Abidjan Port Bouet.

En effet, cette cérémonie qui a eu lieu en présence du Président de la République Alassane Ouattara, du vice Président de la République Daniel Kablan Duncan, des présidents d'institution et de quelques membres du gouvernement, des diplomates et ambassadeurs présents en Côte d'Ivoire, a été une opportunité pour le ministre des Eaux Forêts d'inviter l'ensemble des élus à verdir leurs localités « pour le bien être de leurs populations ».

Car, « les fonctions de l'arbre dans une cité sont multiples. Je voudrais mentionner entre autres, l'embellissement et l'ombrage qu'il procure.

Je note surtout sa capacité à adoucir le climat et à séquestrer les gaz à effet de serre émis, notamment, par les industries et les véhicules dont le nombre croît de façon rapide ces dernières années.Par sa capcité à fixer le sol, l'arbre peut être utilisé en lieu et place du génie civil », a soutenu le ministre.

Pour le gouverneur du District autonome d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, « planté un arbre c'est planté la vie, car l'arbre est un être vivant qui véhicule une énergie, une substance, une communication. Planter un arbre c'est donner vie à la vie », pense-t-il.

Heureux d'être associé à cette cérémonie, Robert Beugré Mambé a affirmé que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays forestier de par ses atouts (forêt du Banco, la forêt d'Anguededou etc).

Pour maintenir le cap et contribuer à booster le couvert forestier, il annonce pour bientôt un projet d'embellissement dans les quartiers d'Abidjan. « Nous contribuerons à rendre Abidjan plus verte et à réduire le carbone ».

Le ministère des Eaux et Forêts a salué la nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, adoptée en mais 2018 par le gouvernement.

Qui lui a permis d'être doté de moyens financiers conséquents pour renforcer ses capacités opérationnelles et son efficacité sur le terrain. Cette nouvelle politique, dit-il, a aussi favorisé l'harmonisation des taux de bail avec ceux des autres corps de défense et de sécurité.

« Cet acte de haute portée sociale permet désormais à nos agents de se loger décemment et d'orienter leurs énergies à l'accomplissement de leur mission », a signifié Alan Richar Donwahi.

Pour ce faire, il a invité l'ensemble des agents de son ministère à travailler d'arrache pied pour « mériter les efforts consentis par le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique forestière». Dont l'objectif est de porter le couvert forestier ivoirien de moins de 11% actuellement à 20% à l'horizon 2030.