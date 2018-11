Afrique de l'Ouest: Tournoi UFOA B - Première sélection pour Nicolas Jackson du Casa-Sports

Dakar — L'attaquant excentré du Casa-Sports de Ziguinchor (élite sénégalaise), Nicolas Jackson, a été appelé pour le futur stage de la sélection nationale des moins de 20 ans, qui débute ce lundi au centre technique Jules Bocandé de Toubab Dialaw.

Agé de 19 ans, le jeune footballeur dispose de "très bonnes qualités de dribbleur et percute beaucoup", a analysé l'entraîneur national, Youssouph Dabo.

"J'ai joué contre lui (le match Casa Sports-Stade de Mbour) la semaine dernière et j'ai regardé quelques séquences de son match contre l'US Gorée", a indiqué le jeune technicien, pour expliquer la sélection du nouvel attaquant de l'équipe fanion du sud du pays.

Il a cependant fait observer que Jackson "a aussi tendance à faire du spectacle". Un comportement "lié à sa jeunesse", a expliqué le technicien, précisant toutefois qu'il n'a joué que deux matchs avec le Casa-Sports.

"C'est un bon profil avec de la qualité sur le plan technique, nous avons besoin de le voir pour travailler", a souligné le technicien, qui a sélectionné 26 joueurs pour ce 2-ème stage de préparation en direction du tournoi des moins de 20 ans, qui aura lieu du 6 au 20 décembre à Lomé (Togo).

L'équipe du Sénégal des moins de 20 ans prendra part à la prochaine CAN de sa catégorie prévue en février-mars prochain au Niger.

Voici la liste des 26 sélectionnés :

Dialy Ndiaye et Amadou Sagna (Cayor Foot), Cheikh Kane Sarr et Abdourahmane Mahecor Diouf (Dakar Sacré Coeur), Abdou Karim Seck (AS Pikine), Arfang Diatta et Malick Ndoye (Teungueth FC), Cheikh Sidibé (Jaraaf), Formose Mendy, Samba Diallo et Boubacar Dia (Darou Salam), Souleymane Djimou Cissé et Samba Ngouye Sadji (Stade de Mbour), Dion Lopy et Lamine Diack (Oslo Football), Ibou Coly (Sonacos), Saliou Guèye et Khadim Bamba Dieng (AS Douanes), Mamadou Lamine Danfa, Youssouf Badji et Nicolas Jackson (Casa Sports), Alassane Diémé (Dakar Sporting Club), Ibrahima Dramé, François Djiba et Ousseynou Niang (Diambars FC), Pape Moussa Sogue (US Gorée).