Maroc: L'armateur CMA CGM lance une caravane au profit des producteurs agricoles marocains

Aller au plus près des producteurs d'agrumes et de primeurs

L'armateur CMA CGM, leader mondial du transport maritime, a inauguré, récemment à Casablanca, son conteneur itinérant, le "Maroc Reefer Tour", en vue d'aller rencontrer, dans différentes régions du Royaume, des producteurs d'agrumes et de primeurs marocains et leur présenter son savoir-faire.

Sept villes marocaines accueilleront ce conteneur itinérant, transformé et spécifiquement aménagé, qui part, de novembre à janvier prochain, sur le terrain à la rencontre des clients du Groupe, notamment dans les principales zones exportatrices de fruits et légumes (nord, centre, Tensift et Souss), rapporte la MAP.

Présentant cette initiative lors d'une rencontre, Laurent Calvino, directeur du Groupe au Maroc, a indiqué que sept villes ont été choisies (Casablanca, Agadir, Marrakech, Beni Mellal, Berkane, Larache et Tanger) pour aller au plus près des producteurs d'agrumes et de primeurs marocains, qui sont actuellement en saison d'export.

Au cours de ces escales, a-t-il poursuivi, les clients du Groupe pourront notamment étudier le fonctionnement d'un conteneur réfrigéré (Reefer) CMA CGM et développer "les bonnes pratiques" permettant d'optimiser le transport de leurs produits, a-t-il ajouté, observant que cette "tournée inédite" offrira un espace d'échange sur la diversité de l'offre CMA CGM et permettra le développement des exportations des fruits et légumes.

Cette "tournée inédite" permet à CMA CGM, deuxième transporteur Reefer au monde, de promouvoir son savoir-faire en termes de transport de conteneurs réfrigérés ainsi que les technologies qui y sont déployées et de partager des conseils sur l'empotage d'un conteneur, a-t-il dit.

Afin d'accompagner la saison d'exportation des agrumes et primeurs marocains, le Groupe CMA CGM a, par ailleurs, décidé de renforcer cette année son offre saisonnière à partir du Maroc. Ceci est réalisé en optimisant les lignes AGAX, CISS et DUNKRUS, qui permettent de relier directement chaque semaine le Maroc à l'Europe du Nord et à la Russie. Ont pris part à cette rencontre des représentants de l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE), des associations d'exportateurs, de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) et de l'ambassade de France au Maroc

Fondé en 1978 à Marseille par le Franco-libanais, Jacques Saadé, le Groupe CMA CGM emploie plus de 30.000 personnes, et compte une flotte de plus 500 bateaux.

Le Groupe est présent au Maroc depuis 1983 et y est leader sur le transport maritime employant quelque 1.600 personnes sur différents types de métiers.

Il dessert les principaux ports du pays, à savoir Agadir, Casablanca, Dakhla, Nador et Tanger et compte 3 bureaux commerciaux (Agadir, Casablanca et Tanger Med). Au Maroc, il est le premier vecteur des exportations de produits agricoles réfrigérés et se distingue par une haute expertise Reefer au sein de ses bureaux d'Agadir et de Casablanca, la plus importante flotte Genset au Royaume, des équipements adaptés aux 40'RH et une capacité moyenne de 500 EVP Reefer par navire.

Afin de préserver la qualité des produits périssables jusqu'à leur destination finale, ses conteneurs Reefer sont dotés des dernières technologies de contrôle de la température (-35 °C à 30 °C) de l'atmosphère, de l'humidité, du refroidissement et de la circulation de l'air.