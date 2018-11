Congo-Kinshasa: Les familles des prisonniers politiques interpellent la Cenco

Les familles de plus de 40 prisonniers politiques et partisans des exilés politiques ont envahi le Centre interdiocésain, siège de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), Kinshasa, hier jeudi 15 novembre 2018, pour déposer un mémorandum l'attention des Evêques.

Patricia Diomi Ndongala, qui conduisait la délégation, a lu devant presse et le public ce mémo intitulé « Où est ton frère ? », qui a réceptionné au secrétariat général de la CENCO.

Ces familles sont persuadées qu' « aussi longtemps les politiques congolais ne seront pas libérés, il n'y aura qu' garantie d'un aboutissement heureux du processus électoral en RDC ».

Elles n'ont pas manqué de faire quelques propositions à la CENCO ces termes. « Il serait souhaitable qu'une structure permanente, sein de votre sainte organisation qu'est la CENCO, soit mise en pour le suivi soutenu de la question de la décrispation politique le retour des exilés (« J'étais en prison et vous m'avez visité » 25.35-36)

Voici la seconde : « Il serait souhaitable qu'à la Assemblée générale, qui se réunira dans quelques jours, la CENCO ne penche pas exclusivement sur l'évaluation du processus électoral,

comme il a été annoncé, mais aussi sur la question fondamentale de libération des prisonniers politiques, conformément à l4accord de Saint-Sylvestre, les deux sujets étant strictement liés, dans perspective d'un processus électoral inclusif, crédible et apaisé ».

Nous rappelons qu'effectivement la CENCO se réunit en Plénière Extraordinaire du 20 au 22 novembre 2018 pour évaluer processus électoral.

Pour conclure leur message aux évêques, les familles ont recouru l'épitre aux Hébreux 13,3 : « Où sont vos frères ? » et «

Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers ;

de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-mêmes dans le corps ».

Sans aucun incident, les familles des prisonniers politiques quitté le Centre interdiocésain. Parmi les familles signataires de mémo, on peut citer celles de Diomi Ndongala, Muyambo, Mulumba Gecoco,

Bakajika, Bomboko, Katumbi, Anzuluni, Nyamuisi.

Jean-René CECOS - MEMORANDUM A L'ATTENTION DE MESSEIGNEURS LES EVEQUES DE LA EPISCOPALE NATIONALE DU CONGO (CENCO)

« Où est ton frère? » Genèse 4:9- Depuis la signature l'Accord Global et Inclusif le 31 décembre 2016,

les prisonniers politiques de la République Démocratique du demeurent embastillés dans les mouroirs congolais dits « prisons »,

malgré le chapitre V dudit Accord sur la nécessité de leur libération.

Certains parmi eux, définis « emblématiques », sont cités nommément tant que bénéficiaires des mesures de décrispation politique, mais,

malgré cela, rien n'est entrepris par l'exécutif congolais - essentiellement par la majorité politique signataire de l'Accord ses alliés - afin de leur rendre la liberté.

La CENCO, dans son rôle de facilitation de l'Accord de la Saint-

Sylvestre, avait pris l'initiative de se porter garante de libération des prisonniers politiques et du retour des politiques, en demandant à l'opposition et à la société civile, pendant les discussions au Centre Interdiocésain de Kinshasa, d'accepter que ceux-ci soient libérés après la signature de l'Accord, et pas avant, comme ces composantes l'exigeaient préalablement.

Les familles des prisonniers politiques de la RDC vous demandent, messeigneurs, en tant que frères en Christ: « Ou sont vos frères? »

Deux ans après la signature de l'Accord de la Saint-Sylvestre, M. Kabila a pu profiter du consensus politique dégagé à l'occasion de signature de l'Accord du 31/12/2016 pour se maintenir au pouvoir mandat constitutionnel, sans respecter le cahier de charges exigés l'opposition politique et la société civile.

Le Conseil National de Suivi de l'Accord, CNSA en sigle, Institution d'appui à la Démocratie prévue par l'Accord Global Inclusif, demeure une coquille vide qui n'a pas d'existence légale qui est dépourvue de toute considération de la part de l'exécutif place en ce qui concerne ses rares et timides prises de position, aussi bien par rapport à la libération des prisonniers politiques qu' à l'évaluation générale du processus électoral.

L'exécutif issu de la signature des « arrangements particuliers » souscrits par une frange de l'opposition, le 27/04/2017 au Palais Peuple, n'applique pas sa propre agenda qui prévoyait la des prisonniers politiques emblématiques une semaine après signature du protocole établissant le calendrier des d'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre.

Les délégations officielles des négociations du Centre pour le compte de l' opposition et de la société civile, n'ont reconnu la désignation des membres participant à ce gouvernement, ces membres dissidents, quant à eux, continuent à ne pas leurs engagements, y compris ceux prévus par leurs propres « arrangements particuliers ».

Comment continuer à se taire, alors que l'opinion publique est de plus en plus sceptique en ce qui concerne le lancement d' processus électoral tardif, exclusif et surtout caractérisé par crispation croissante du climat politique ?

Alors que des candidats à l'élection présidentielle ont irrégulièrement invalidés par un Commission Électorale Indépendante, (CENI), et une Cour Constitutionnelle partisanes, les prisonniers politiques emblématiques comme M. Diomi Ndongala (Président National de la Démocratie Chrétienne) et M. Jean-Claude Muyambo (Président National de la SCODE) toujours en prison; M. Moise Katumbi est empêché de rentrer en pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle et nombreux autres dissidents politiques se sont ajoutés à la liste prisonniers politiques qui devaient être libérés à l'issue des d'une fantomatique « commission ad hoc », composée par des et des représentants de la société civile; une commission qui - vous ne pouvez pas l' ignorer - n'a jamais été mise en place.

Au moment où nous couchons ces lignes, les opposants Gekoko et Franck Diongo se sont ajoutés à la liste des prisonniers privés de liberté sur la base de poursuites politiquement motivées; les autres exilés cités dans l'Accord de la Saint-Sylvestre comme M.

Anzuluni et M. Mbusa Nyamwisi sont toujours empêchés de rentrer RDC. A eux s'ajoutent les civils qui devaient être libérés sur la de l'Amnistie entrée en vigueur en 2014, comme Eric Kikunda et Yangambi, sans oublier la liste toujours plus longue d' activistes mouvement citoyens comme M. Carbone Beni et dernièrement les du mouvement citoyens Lucha et Vici et tant d'autres, tous emprisonnés pour avoir voulu exercer leur droit à la libres politique.

Messeigneurs, « Où sont vos frères? »

Même si la mauvaise fois et la ruse du gouvernement Kabila caractérisé la mise en application sélective de l'Accord de Saint-Sylvestre, nous refusons de comptabiliser le maintien détention des prisonniers politiques dans la catégorie des « ratés »

de l'Accord.

Qu'avez-vous fait de votre engagement à vous porter « garants » de libération au moins de prisonniers politiques emblématiques cités dans l'Accord, ainsi que des exilés politiques, eux aussi au chapitre V dédié à la Décrispation politique? Pourquoi la «

Commission ad hoc » censée statuer sur les autres cas n'a jamais mise en place?

Vous ne pouvez ignorer que certains parmi eux sont hospitalisés à la suite des tortures morales et physiques depuis des années et que chaque jour qui passe risque d'être dernier, à cause de l'aggravation de leur état général de santé.

Que faites - vous pour assumer votre position de garants de libération de ces innocents qui ont eu le courage de faire barrage la pensée unique, au péril de leur vie?

Les familles des prisonniers politiques et des exilés de la refusent de comptabiliser la privation injuste de la liberté de proches dans la rubrique indifférenciée des « ratés » de l'Accord la Saint-Sylvestre. La mise en place d'un CNSA inutile et passif bien d'un gouvernement non représentatif peuvent être considérés des « ratés » de l'Accord de la Saint-Sylvestre, mais nos pères,

frères, fils ne seront jamais de simples chiffres à insérer dans partie double des actifs et passifs de l'application de l' politique du 31/12/2016, car il s'agit d'hommes et femmes depuis des années à des tortures physiques et morales à cause de engagement politique.

D'autant plus qu'outre la violation de l'Accord de la Saint-Sylvestre,

de la loi de l'amnistie de 2014 et de la Constitution de République, y a-t-il lieu d'ajouter le refus d'exécuter la décision N°

2465/ 2014 issue de la condamnation de la RDC par le Comité des de l'Homme des Nations Unies de libérer M. Eugène Diomi Ndongala,

d'annuler sa condamnation irrégulière et de l'indemniser. La dont la RDC a été régulièrement notifiée en 2016, mais deux ans n'a pas été exécutée en violation de l'art 215 de la Constitution la RDC.

Messeigneurs, « Où sont vos frères? »

Cette situation injuste et douloureuse persistant, en dépit multiples appels de la Communauté Internationale, de violations par le régime des textes juridiques nationaux comme internationaux, nous, le de Familles des Prisonniers et les Exilés Politiques, lançons un fort à vous, messeigneurs les évêques de la RDC, pour que vous- impliquiez, avec foi et détermination, faisant entendre votre afin qu'il soit mis un terme au torpillage de l'Accord Global et Inclusif dont vous vous êtes chargé de bons offices.

Il serait inacceptable que la mauvaise foi l'emporte sur engagements librement souscrits par la majorité au pouvoir; il néfaste, pour la République Démocratique du Congo, si la continuait à l'importer sur la parole donnée.

« Priver les gens de leurs droits humains revient à contester humanité même » et « la moindre injustice, où qu'elle soit commise,

menace l'édifice tout entier », ont un jour respectivement déclaré plus illustres défenseurs des droits de l'homme et politiques, Nelson Mandela et Martin Luther-King Jr.

Nous sommes persuadés qu'aussi longtemps que les politiques congolais ne seront pas libérés, il n'y aura garantie d'un aboutissement heureux du processus électoral en RDC.

Il serait souhaitable qu'une structure permanente, au sein de sainte organisation qui est la CENCO, soit mise en place pour le soutenu de la question de la décrispation politique, dans son consacré à la libération des prisonniers politiques et le retour exilés (« J'étais en prison et vous m'avez visité » Mt 25.35-36).

En effet, la non présentation de M. Kabila aux prochaines risquerait d'apparaître comme une victoire à la Pyrrhus, si élections seraient renvoyées encore une fois, ou bien elles tiendraient dans le chaos général découlant de la généralisée, de l'exclusivité et de la répression politique.

Que dire des critiques consécutives à la non application de l'Accord,

dans un contexte de possible «caducité» de celui-ci? Il serait dangereux, pour le futur de la République Démocratique du Congo, cela devait arriver par la caducité « in fieri » de l'Accord marquer, après le mois de décembre 2018, le commencement d' dictature ouvertement assumée, mise en place par la fraude, manœuvres diaboliques d'ingénierie constitutionnelle et la des liberté fondamentales.

Il est impératif, à ce stade du processus de démocratisation en RDC,

que la centaine de prisonniers politiques, selon les statistiques l'ONU, qui croupissent encore dans les geôles congolaises libérée car on ne peut rien construire de solide, valable et sur la mauvaise fois, le manque de respect de la parole donnée, la ruse et les violations des droits de l'homme.

Il est aberrant que le gouvernement congolais, par le biais de Ambassadeur à l'Onu, ait déclaré le 13/11/18, devant le Conseil Sécurité de l'Onu, qu'en RDC il y aurait seulement deux politiques ( en se référant aux prisonniers politiques Diomi et Muyambo, cités nommément dans l'Accord de la Saint-Sylvestre)

et qu'ils ne seront pas, selon lui, libérés!

D'ailleurs, il serait souhaitable qu'à la prochaine Générale, qui se réunira dans quelques jours, la CENCO ne se pas exclusivement sur l'évaluation du processus électoral, comme il été annoncé, mais aussi sur la question fondamentale de la des prisonniers politiques, conformément à l'Accord de Saint-Sylvestre, les deux sujets étant strictement liés, dans perspective d' un processus électoral inclusif, crédible et apaisé.

Pour la dernière fois, messeigneurs, nous vous posons la question lancinante:

« Où sont vos frères? »

« Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers; de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous- dans le même corps »,

Hébreux 13.3

Pour le Comité des familles des prisonniers politiques et les exilés politiques,

Les familles des prisonniers politiques,

