Congo-Kinshasa: Le retour de F. Tshisekedi à Kinshasa reporté

Un communiqué signé par le Secrétaire national de l'UDPS à Communication et aux Médias, Simon Kalenga, et relayé hier plusieurs médias, annonçait le retour à Kinshasa du président de parti, Félix Tshisekedi, ce samedi 17 novembre vers 9 heures. et militants de ce parti étaient invités à se mobiliser pour un accueil délirant à leur candidat à l'élection présidentielle du décembre 2018.

Selon des sources proches de son staff, le retour du précité dans capitale est renvoyé à une date ultérieure. On croit savoir que Tshisekedi devrait régler quelques détails dans son agenda fort à l'étranger avant de prendre l'avion pour Kinshasa. Mais ses assurent qu'il va regagner la capitale avant le début de la électorale, fixée au jeudi 22 novembre 2018.

Sa priorité des priorités, dès qu'il aura foulé le sol du pays de ancêtres sera d'expliquer aux cadres et combattants de l'UDPS, dits et les non-dits de l'Accord de Genève, avant de s'appesantir les stratégies arrêtées non seulement pour sa propagande mais aussi surveillance des bureaux de vote et centres de compilation résultats. Que la Ceni (Commission Electorale Nationale Indépendante) recourt ou non la machine à voter, ce parti est déterminer à marquer à la culotte pour, soit faire éclater la vérité des urnes, soit mettre à nu son plan des fraudes électorales.

Fayulu à Kinshasa le 21 novembre

On apprend qu'au terme de leur réunion d'hier à Bruxelles, les opposants encore liés à l'Accord de Genève, à savoir Moïse Katumbi,

Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Freddy Matungulu et Adolphe ont convenu que leur « candidat commun » à la présidentielle décembre 2018 revienne à Kinshasa le mercredi 21 novembre, la de l'ouverture de la campagne électorale. Tout en réitérant attachement à l'Accord de Genève, ils ont renouvelé leur engagement lui apporter leur total soutien pour qu'il batte le candidat du (Front Commun pour le Congo) et matérialise leur vœu d' l'alternance politique au sommet de l'Etat. Ils ont lancé un solennel au peuple congolais pour qu'il se mette derrière Fayulu, dont l'un des objectifs est de restaurer l'Etat de droit et mettre fin à la misère dans laquelle il croupit depuis près de 20 ans,

sous la gestion du pays par les « Kabilistes ».

Au cours de la même réunion, ils ont condamné Félix Tshisekedi Vital Kamerhe pour avoir retiré leurs signatures de l'Accord de mais formulé le vœu de les voir revoir leur position.