Togo: Le rôle et la mission du HCRRUN expliqués aux journalistes des médias en ligne

Après la presse écrite, la série d'ateliers du HCRRUN (Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale) pour faire connaitre au mieux ses missions aux hommes des médias en vue d'un accompagnement plus efficace se poursuivit. Depuis hier, c'est au tour des journalistes des médias en ligne de s'imprègner de ces missions.

Ouvert hier Jeudi, cet atelier qui s'achève ce Vendredi, du moins pour les médias en ligne de Lomé, a été une occasion pour le HCRRUN et ses personnes ressources d'entretenir la cinquantaine de journalistes, sur "La Justice Transitionnelle", "Le mandat et la mission du HCRRUN", "Les étapes de la prise en charge des victimes ", et "Le rôle des journalistes dans l'accompagnement du HCRRUN".

La présidente du HCRRUN, Awa Nana Daboya, ouvrant les travaux hier Jeudi a signifié aux participants l'importance capitale d'un tel atelier qui se situer entre la fin de la première étape de la prise en charge psycho-médicale et d'indemnisation des victimes et l'entame de la deuxième étape. "C'est vous qui véhiculez l'information au-delà des frontières, et il urge donc de vous faire comprendre les réalités", avait-elle indiqué.

Cette série d'ateliers du HCRRUN vont se poursuivre avec les médias audiovisuels et ceux de l'intérieur du pays, et ce jusqu'au 21 Novembre prochain.