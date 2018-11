Cote d'Ivoire: Festilag 2018 - Naky Sy Savané remet le couvert

La cérémonie d'ouverture de la 7ème édition du Festival international du film des lacs et des lagunes (Festilag) a eu lieu le mardi 13 novembre 2018, à Abidjan-Treichville.

À cette occasion, N'Depo Kopoin Victorien, Représentant culturel de la Côte d'Ivoire à l'ambassade du Maroc et membre du jury du Festilag a fait savoir : « Le cinéma ivoirien est en plein essor. De plus en plus, les festivals s'annoncent du côté de la Côte d'Ivoire et c'est par les festivals que l'on arrive à assurer la promotion du cinéma. C'est l'occasion pour nous de saluer le Festilag auquel nous prenons part en qualité de membre de jury. Il y'a de l'espoir pour le cinéma ivoirien. Dans la mesure où nous sentons un engouement au sein de la jeune génération qui, de plus en plus, s'inscrit dans le domaine du cinéma et s'investit dans la production cinématographe. Il y a aussi le ministère de la Culture qui ne cesse d'apporter son soutien au développement du secteur cinématographique ».

Le 6ème adjoint au maire de la commune de Treichville, Diabaté Mariam représentant le maire Amichia François a indiqué : « L'actrice Sy Savané est notre collaboratrice de longue date. Je vous dis merci d'avoir choisi Treichville pour cette cérémonie d'ouverture du festilag. Nous sommes fières de vous. Parce que vous aimez le cinéma et nous aussi nous aimons très bien le cinéma. Vous honorez notre commune. Merci à l'honorable député et chefs qui sont présents ici ».

Valeria Fichera, un membre du jury du Festilag a dit : « Les femmes ont toujours eu un rôle important dans la société. Elles sont la moitié du monde qui peut bâtir la paix. Elles sont toujours des mères, des épouses, les filles de quelqu'un. Les femmes dans le cinéma peuvent reconstruire la vie culturelle du pays et bâtir la paix ensemble». Le Festilag prend fin le samedi 17 novembre 2018.