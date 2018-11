Cote d'Ivoire: Bouaké - Installation et rentrée solennelle de la Cour d'appel : 66 ordonnances rendues en matière de grâce présidentielle

La salle d'audience du tribunal de Première instance de Bouaké a abrité mercredi, 14 novembre 2018, la cérémonie de la rentrée solennelle de la Cour d'appel de cette ville .

16 magistrats, substituts généraux et greffiers ont été installés à cette occasion renforçant ainsi l'effectif du personnel de la Cour d'appel de Bouaké. Le magistrat hors grade, Dembélé Tahirou, premier président de cette Cour d'appel a saisi l'occasion pour féliciter ses collaborateurs pour le travail qu'ils abattent malgré les conditions de travail. « Vous êtes tenus de garder le secret des délibérations et de vous comporter comme des magistrats loyaux comme vous l'avez toujours été », a dit le premier président de la Cour d'appel de Bouaké. Dressant le bilan de l'année écoulée, Dembélé Tahirou a dit que 911 arrêts ont été rendus en 2018 contre 446 en 2017 et 66 ordonnances rendues en matière de grâce présidentielle.

Seri Ballet Patrick, avocat général de la Cour d'appel de Bouaké a fait un exposé sur la dénonciation calomnieuse ou fausse accusation. Un phénomène qui selon lui, prend de l'ampleur dans la société. Il a indiqué que la dénonciation calomnieuse est passive d'une peine d'emprisonnement comprise entre 3 et 5 ans. Après avoir procédé à la lecture portant nomination de magistrat des Cour d'appel et de leurs sièges, il a expliqué que les rentrées judiciaires publiques visent à rapprocher la justice de la population.

Le représentant du président de l'ordre des bâtonniers de Côte d'Ivoire, a salué le travail de la Cour d'appel de Bouaké, tout en rappelant que la justice est sacrée. Kouassi Bernard, directeur de cabinet au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, représentant le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, était présent à la cérémonie de la rentrée solennelle de la Cour d'appel de Bouaké. Étaient à ses côtés, Tuo Fozié, préfet de la région de Gbêkê, ainsi que les élus, cadres, chefs religieux et coutumiers et la population de Bouaké.