Madagascar/Soudan: Barea - Les joueurs du Fosa Juniors écartés !

La liste initiale des Barea qui vont affronter dimanche le Soudan a subi une modification de la part de Nicolas Dupuis, qui a rayé les trois joueurs du Fosa Juniors pour mettre à la place Gros William, Dimitri Caloin et Mamy Gervais.

Le technicien français Nicolas Dupuis a tranché sur la liste des joueurs qui vont composer les Barea ce dimanche à Vontovorona. Une modification qui a tout l'air d'un règlement de compte vis-à-vis de Fosa Juniors, dont les trois sociétaires ont été purement et simplement rayés sans aucune forme de procès.

Le cas Baggio. On a essayé de joindre sans succès le club majungais, mais c'est tout de même un peu fort d'avoir écarté des joueurs comme Baggio et Mario. On mettra la non-sélection de Théodin sur son inexpérience et son jeune âge mais cela n'explique pas tout.

On savait déjà que Nicolas Dupuis et le patron du Fosa, Arno Steenkist, ne s'entendaient plus depuis l'affaire Dax, mais de là à saboter la carrière des joueurs, et plus particulièrement celle de Baggio qui avait sa place dans le onze de départ aux côtés d'Ibrahim Amada, cela donne à réfléchir.

Un changement qui laisse perplexe, puisque Nicolas Dupuis n'a pas définitivement fermé la porte aux locaux, avec le rappel des joueurs de la CNaPS Sport, notamment Ando, Leda et Toby, ainsi que trois membres de JET Mada, dont le gardien Joma, Tsito et Carlos.

Ces deux jeunes portent d'ailleurs à 7 le nombre d'attaquants retenus avec Faneva Ima, Gros William, Voavy Paulin, Njiva et Carolus.

Du côté des opprimés. A moins que ce revirement ne soit déjà l'œuvre du fameux comité de normalisation, dont le profil commence à se dessiner avec la présidente Atallah Béatrice, mais aussi le Majungais Antoine et même l'ancien président de la FMF, Jacques Benony.

Quand le technicien français affirme que les expatriés étaient pris en charge par des mécènes, cela montre qu'il a déjà pris ses distances vis-à-vis de la Fédération. Puisse-t-il avoir raison car rien ne dit que « ses amis » vont gagner les élections, même avec l'aide du comité de normalisation.

Les Malgaches ont toujours été du côté des opprimés, et ce n'est pas demain que cette mentalité va changer. Si Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina vont aller au second tour des présidentielles, ce n'est pas par hasard. Eh oui !