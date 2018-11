Mali: Le Canada réaffirme son soutien au Bureau du vérificateur général

L'annonce a été faite par la sous ministre adjointe canadienne de la Coopération et du Développement international en charge de l'Afrique subsaharienne. Mme Leslie Norton a effectué une visite d'échanges et de courtoisie chez le Vérificateur général, Samba Alhamdou Baby.

C'était vendredi dernier au siège de la structure, en présence de l'ambassadeur du Canada au Mali, Louis Verret et de Mme Michelle Akpo, chef du projet d'appui au bureau du Vérificateur général.

Il faut noter que cette visite s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le Canada et le Bureau du vérificateur général (BVG). A cette occasion, le Vérificateur général a remercié la délégation canadienne pour la marque de considération accordée à son service.

« Cette rencontre vient une fois de plus confirmer la qualité de la coopération bilatérale entre le Canada et le Mali et, particulièrement, celle en faveur du Bureau de vérificateur », a estimé Samba Alhamdou Baby.

Avant de rappeler que le gouvernement canadien est le premier, mais aussi le plus grand partenaire du bureau du Vérificateur général, de sa création à nos jours.

M. Baby a saisi cette occasion pour saluer le gouvernement du Canada qui venait tout juste encore de signer avec notre pays un protocole d'entente d'environ 10 millions de dollars canadiens pour le financement d'un second projet intitulé «Redevabilité publique et participation des femmes au Mali» dont l'objectif est d'améliorer le bien-être socio-économique de la société malienne, notamment des femmes et des filles par la livraison de services publics.

Pour sa part, Mme Leslie Norton a réaffirmé le soutien du Canada au Bureau du vérificateur général. Sur la même lancée, l'ambassadeur du Canada au Mali s'est dit très fier de voir que les liens entre son pays et le Bureau du vérificateur général ne font que se renforcer depuis 15 ans.

Louis Verret a ensuite indiqué que le Canada s'est engagé dans cette logique en raison du fait qu'il s'agit de lutter contre la corruption. Il a ajouté que son pays est un grand partenaire qui soutient les programmes stratégiques de lutte contre la délinquance financière à travers le monde.