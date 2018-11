Sénégal: Journée de la Sécurité annuelle - Les équipes de Vivo Energy génèrent des idées pour améliorer la performance en HSSE

Vivo Energy, la société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants Shell en Afrique, a tenu aujourd'hui sa Journée de la Sécurité annuelle. En effet, la Journée de la Sécurité est l'occasion pour toutes les parties prenantes de Vivo Energy de se concentrer sur l'importance de la Santé, Sécurité, la Sûreté et l'Environnement (Health, Safety, Security and Environment ou HSSE en anglais).

Cette année, la Journée de la Sécurité qui a pour thème «De la performance à l'excellence», invite les employés, sous-traitants et partenaires à trouver des moyens d'améliorer les performances et la culture de la sécurité dans l'ensemble de la société, en prêtant une attention toute particulière aux priorités HSSE de Vivo Energy : la sécurité routière, la sécurité des sous-traitants, la sécurité des processus et la sûreté.

Vivo Energy a pour objectif d'adopter une culture de la sécurité de classe mondiale ou la HSSE est entièrement intégrée aux méthodes de travail dans toute l'entreprise. L'engagement de Vivo Energy à appliquer et à maintenir les normes internationales les plus strictes en matière de HSSE est au cœur de ses activités. En 2017, la société a réalisé des performances extrêmement fortes en termes de sécurité avec un TRCF (fréquence du total des cas enregistrables) de 0,097.

Des évènements ont été organisés dans l'ensemble de la société pour s'assurer que les bureaux, dépôts, sites et stations-service assurent encore plus la sécurité dans leurs opérations en 2019. Tous les employés ont été invités à partager leurs idées pour améliorer la sécurité dans l'entreprise, les meilleures suggestions étant retenues pour être mises en application en 2019.

James Ngethi, Directeur de la HSSE de Vivo Energy, a déclaré : «La sécurité est une priorité absolue pour notre entreprise, nos collègues et nos sous-traitants. Notre but ultime est d'atteindre l'objectif «Zéro Accident» à savoir, ne pas nuire aux personnes ni à l'environnement».

Il a ajouté : «Vivo Energy a une très bonne performance en sécurité, mais nous pouvons toujours mieux faire. En 2016 et 2017, la Journée de la Sécurité s'est concentrée sur l'importance du signalement des incidents potentiels à travers l'organisation afin de prévenir les problèmes plutôt que d'y remédier une fois qu'ils surviennent. Nous sommes parvenus à adopter une culture de la sécurité proactive avec davantage d'incidents potentiels signalés et résolus. Cette année, nous souhaitons que les employés développent leur propre réflexion et leurs propres idées sur les changements nécessaires pour améliorer davantage de notre performance HSSE future. Et nous voulons simultanément donner à nos équipes les compétences nécessaires et leur rappeler que la sécurité est la responsabilité de chacun d'entre nous».

Au Sénégal, cette journée a été marquée par des visites effectuées par tous les employés sur les différents sites opérés par l'entreprise : dans les stations-service, dans les dépôts, sur les chantiers en cours. Suite à cette descente sur le terrain, les équipes ont pu repérer quelques points à corriger. Ainsi, la compagnie espère ouvrir une nouvelle ère: celle de l'Excellence HSSE au-delà de la Performance.