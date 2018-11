Sénégal: Nuit du prophète - Tigo joue sa partition

Du Mardi 13 au Jeudi 15 novembre 2018, une forte délégation de Tigo conduite par son Directeur Général, Mass Thiam, s'est rendue dans différents foyers religieux en prélude à la 117ème édition du Gamou qui sera célébrée dans la nuit du 19 au 20 novembre.

Ces visites qui ont débuté dans la ville sainte de Tivaouane s'inscrivent dans la volonté de Tigo de toujours demeurer aux côtés de ses clients continuant à les accompagner dans leurs moments de ferveur durant les grands événements religieux de notre nation.

C'est exactement cela que la délégation de Tigo a transmis comme message au khalife général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour et à son porte-parole Serigne Pape Malick Sy, au khalife général de Léona Ndiassene, Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumayma, au khalife général de Médina Baye, Cheikh Tidiane Ibrahima Niass, au khalife général de Ndiassane, Elhadj Cheikh Al Bécaye Kounta et au khalife général de Thiénaba, Serigne Cheikh Tidiane Seck.

Tigo contribue ainsi au Maouloud Al Nabi 2018 aux côtés des pèlerins sénégalais, en accord avec sa démarche d'entreprise citoyenne, facilitant leurs dévotions avec des actions appropriées.

C'est ainsi que, pour participer au bon déroulement du Gamou, Tigo met à la disposition des pèlerins pas moins de 100.000 bouteilles d'eau, 5.000 nattes afin qu'ils vivent un paisible Maouloud.

En plus de cela, Tigo a remis un soutien financier, des téléphones portables, des bœufs, une importante quantité d'huile et des tonnes de riz aux différents foyers religieux et aux organisateurs.

Apportant son expertise et son cœur de métier, Tigo, en tant que opérateur des grands événements, a aussi travaillé sur le renforcement de son dispositif technique afin de répondre aux besoins de ses abonnés en leur assurant un très bon réseau et leur garantir une excellente continuité de service.

Les différents khalifes généraux rencontrés ont tous magnifié les énormes actions que Tigo mène à chaque fois que de besoin au service des sénégalais. Ils ont remercié Tigo pour son soutien permanent auprès des différentes communautés et ont renouvelé leurs vœux et prières pour Tigo et pour l'ensemble de son personnel.